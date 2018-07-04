Россия «подстелила соломку» перед новым экономическим кризисом

"Прогнозы, которые дает Bank of America в целом ничего нового из себя не представляют — эксперты с мировым именем довольно давно говорят, что сейчас экономика находится на верхней точке развития. А так как любая экономика циклична, рано или поздно начнется спад. Коррекция неизбежна, вопрос лишь в том, когда она начнется и насколько будет кардинальна.

О повторении сценария 1998 года или второй Великой депрессии сейчас говорить невозможно, так как никто не знает, что послужит спусковым крючком для спада. Америка сейчас, как пылесос, своими инвестиционными ставками всасывает все инвестиционные деньги мира, отнимая их у развивающихся азиатских рынков. Но эти рынки пока не обрушиваются и даже показывают неплохой рост. Лично я не верю в повторение 1998 года по простой причине: с того времени все сделали выводы, мир готов к спаду", — отмечает аналитик.

Аналитики Bank of America Corp. считают, что актуальная динамика на мировом фондовом рынке похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах. По их прогнозу, повторение глобальной рецессии тех лет — вполне реальный сценарий. Тогда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх. Ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%.

"Для России спад будет скорее неприятным, нежели опасным явлением. На фоне многих других развивающихся рынков экономика РФ сейчас в неплохом положении — активно накапливаются резервы для "подушки безопасности", идут принимаются превентивные решения, заметен пусть небольшой, но стабильный рост. Конечно, положение могло быть лучше, есть еще над чем работать, но в целом макроэкономические позиции России крепкие.

Говорить о том, что страна готова к кризису неправильно — к негативным событиям никогда полностью готовым быть нельзя. Но то, что экономика РФ сможет выдержать удар и определенный период "тяжелых времен" пережить. Дальше все будет зависеть от того, что именно произойдет и как мы на это отреагируем. Пока видится два "спусковых крючка" кризиса — со стороны США и Китая. И даже дело не в их политике — это крупнейшие экономики, на которые завязан весь мир. Потому их кризис затронет множество государств, включая Россию", — подчеркивает специалист.

Отсрочить, но не предотвратить

На фоне негативных тенденций мировые аналитики указывают: снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. К 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%. О рисках новой рецессии ранее предупреждает и Всемирный банк в докладе "Глобальные экономические перспективы". Несмотря на то, что прогнозы развития мировой экономики на ближайшие годы в целом перспективны, в глобальной цикличной экономике спады случаются каждые десять лет — именно это время прошло с момента финансового кризиса 2008 года.

В конце мая на выступлении в Париже свои прогнозы о будущем кризисе дал и финансист Джордж Сорос . Как и аналитики Bank of America, он увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков. По его мнению, самый сильный удар будет нанесен Европе, где экономические проблемы наложатся на миграционный кризис и политику жесткой экономии ЕС

"Если экономики США и Китая ощутят спад, это почувствуют все. К примеру, в период кризиса КНР будет покупать меньше российского газа — естественно, РФ это ощутит. Так что игнорировать приближающийся спад — просто глупо, никто этого и не делает.

Тем более не приходится надеяться, что США или Китай мановением руки могут отменить кризис. Никакая экономика не может расти бесконечно — после достижения пика начинается "провал", который и приносит негативные явления. Но и заламывать руки в панике не стоит — к проблемам нужно тщательно готовиться, что называется, "подстелить соломку". Плюс для России в том, что накопленные резервы позволят пройти период коррекции с минимальными потерями. Минус — эти деньги можно было вложить в развитие. Но выбирать не приходится.