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Большинство регионов РФ поддержало пенсионную реформу
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Большинство регионов РФ поддержало пенсионную реформу 

News.ru 15 часов назад
Фото: Южные горизонты
61 из 85 субъектов Российской Федерации дал положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает Минтруд России.
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