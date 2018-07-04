Ещё
Экономика России: год потерпите, потом все будет хорошо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономика России: год потерпите, потом все будет хорошо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития предсказало снижение темпов экономического роста в 2019 году до 1,4% ВВП против 1,9% в этом году. Причина — рост НДС с 18% до 20%, который повлечет «кратковременный» всплеск инфляции и снижение темпов роста реальных заплат. Рост экономики близкий к среднемировому уровню 3,1% — 3,3% возможен только в 2021 — 2024 годах при условии, что ЦБ погасит инфляцию средствами денежно-кредитной политики, а правительство перераспределит структуру расходов в пользу инвестиционных.
Темп роста ВВП ко второму кварталу 2019 года может опуститься ниже 1% к аналогичному периоду 2018 года. В целом на следующий год экономический рост ожидается на уровне 1,4% против 1,9% в 2018 году.
Такие выводы содержатся в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития, направленном в правительство на этой неделе. Министерство обновило прогноз с учетом целей, поставленных президентом — говорится в сообщении ведомства. При этом в базовый сценарий прогноза (он используется для расчета бюджета) «в настоящий момент заложены предпосылки полной реализации разработанного правительством комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации».
Отметим, что пока этот комплексный план известен лишь в общих чертах. В понедельник Госдума одобрила предложенное правительством повышение с 2019 года НДС с 18% до 20%. Также парламентом утверждены поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие создание Фонда развития инфраструктурных проектов объемом в 3,5 трлн руб. и усложняющий инвестиционный процесс механизмом «обоснования инвестиций». Так же в парламент внесены предложения об увеличении пенсионного возраста.
Тем временем Минэкономразвития объясняет замедление экономического роста в 2019 году прежде всего замедлением в следующем году реальных темпов роста заработных плат. Дело в том, следует из прогноза, что в 2018 году зарплаты росли слишком быстро и в следующем году этот рост замедлится. В 2018 году правительством были проиндексированы до целевого уровня оплата труда работников соцсферы, а также МРОТ был поднят до прожиточного минимума. Кроме того, в 2019 году индексация другим категориям работников бюджетной сферы будет проведена не с 1 января, а с 1 октября.
«Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных зарплат в частном секторе с темпом роста производительности труда», — прогнозируют в Минэкономразвития.
В результате темп роста реальных зарплат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году.
Одновременно сократится и конечное конечное потребление домашних хозяйств с 3,5% до 2,6% год к году в 2019 году.
«С другой стороны, на реальных темпах роста заработной платы, также как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции», — говорится в прогнозе.
Причина роста инфляции — увеличение ставок НДС и она временная.
По данным Минэкономразвития «доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76%. Соответственно, „счетный“ вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п.».
В министерстве считают, что в следующем году будут происходить сразу два противоположных по направлению «вторичных эффекта»: «рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу».
Также вероятным эффектом роста инфляционных ожиданий уже в 2018 году станет «потребление впрок» товаров длительного пользования, на которые население будет ожидать роста цен. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% год к году уже в декабре 2018 года. Сдерживать инфляцию предлагается мерами денежно-кредитной политики ЦБ. И тогда инфляция на конец 2019 года составит 4,3%, «что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%».
В макропрогнозе сделан вывод о том, что «по мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4%». На конец 2020 года прогноз по инфляции составляет уже 3,8%. Далее, с 2021 по 2024 годы Минэкономразвития считает рост цен стабильным на уровне 4%.
А вот восстановление роста реальных зарплат не такое оптимистичное. В 2020 году рост возможен на уровне 1,5%. В 2021 году — 2,3%. А с 2022 по 2024 годы реальный рост зарплат ожидается на уровне 2,8% в год. То есть никаких явных индексаций оплаты труда правительственный пакет комплекса мер не предполагает.
Зато из макропрогноза Минэкономразвития следует, что для восстановления экономического роста «ключевым условием является перераспределение структуры расходов в пользу инвестиционных». На решение этой задачи будет направлен комплекс мер экономической политики, включающий как перераспределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных и реализацию проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов.
Предполагается и создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора.
«Это будет достигаться с помощью обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса», — говорится в макропрогнозе.
Под этим подразумевается, что бизнесу будут предложены стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности и завершение реформы контроля и надзора.
Минэкономразвития также предполагает и снижение доли государства в экономике.
Кроме того, комплекс мер экономической политики будет включать мероприятия, направленные на создание источников долгосрочных сбережений в экономике. Это создание добровольной накопительной пенсионной системы и расширение линейки инструментов сбережения населения. Также ожидается переход от нейтрального банковского регулирования к стимулирующему.
«При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до уровня выше 3% в период 2021-2024 годов», — говорится в прогнозе Минэкономразвития.
Отметим, такие показатели как нефть и курс доллара, на этот раз серьезного влияния изменение прогнозных показателей не оказывают. По расчетам Минэкономразвития в 2019 году курс доллара составит 63,2 руб\$, который подрастет к 2020 году только до 63,8 руб\$. Прогноз по курсу на 2021 — 64 руб\$ и на 2022 год — 64,7 руб\$. Только в 2024 году курс по ожидания вырастет до 68 руб\$.
Также спокойно в прогнозе оценивается и рынок нефти. В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами-экспортерами нефти 23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн барр. в день.
В этих условиях прогнозируется, что объем добычи нефти в России составит 549 млн тонн в текущем году в 2018 году, а в 2019 году увеличится до 555 млн тонн и до 560 млн тонн в 2020-2021 году. Снижать добычу Россия планирует только в 2024 году до 555 млн тонн.
Тем не менее в базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития заложило снижение цен на нефть URALS до $63,4 в среднем за 2019 год.
В 2020 году цена ожидается на уровне $59,7 за баррель. А в 2024 году до $53,5.
Эти показатели в первую очередь повлияют на перераспределении бюджетных расходов, которые Минфин предварительно уже распределил между бюджетополучателями в конце июня.
Газета.Ru: последние новости
Лидеры ЕС согласовали план по борьбе с миграционным кризисом Украина пригрозила арестовать 35% акций "Северного потока - 1" В Госдуме в первом чтении рассматривают законопроект о повышении НДС
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сократил расходы на пенсии427
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось117
Машков переименовал театр Табакова15
Звезда КВН совершил суицид2
Бузова заразила Тарасова венерическим заболеванием143
Новости партнеров
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
03:11
Пьяные матери устроили разборки на детской площадке
Происшествия Вещи
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:32
Порошенко возомнил себя пророком
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение