Экономика России: год потерпите, потом все будет хорошо

Минэкономразвития предсказало снижение темпов экономического роста в 2019 году до 1,4% ВВП против 1,9% в этом году. Причина — рост НДС с 18% до 20%, который повлечет «кратковременный» всплеск инфляции и снижение темпов роста реальных заплат. Рост экономики близкий к среднемировому уровню 3,1% — 3,3% возможен только в 2021 — 2024 годах при условии, что ЦБ погасит инфляцию средствами денежно-кредитной политики, а правительство перераспределит структуру расходов в пользу инвестиционных.

Темп роста ВВП ко второму кварталу 2019 года может опуститься ниже 1% к аналогичному периоду 2018 года. В целом на следующий год экономический рост ожидается на уровне 1,4% против 1,9% в 2018 году.

Такие выводы содержатся в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития, направленном в правительство на этой неделе. Министерство обновило прогноз с учетом целей, поставленных президентом — говорится в сообщении ведомства. При этом в базовый сценарий прогноза (он используется для расчета бюджета) «в настоящий момент заложены предпосылки полной реализации разработанного правительством комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации».

Отметим, что пока этот комплексный план известен лишь в общих чертах. В понедельник Госдума одобрила предложенное правительством повышение с 2019 года НДС с 18% до 20%. Также парламентом утверждены поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие создание Фонда развития инфраструктурных проектов объемом в 3,5 трлн руб. и усложняющий инвестиционный процесс механизмом «обоснования инвестиций». Так же в парламент внесены предложения об увеличении пенсионного возраста.

Тем временем Минэкономразвития объясняет замедление экономического роста в 2019 году прежде всего замедлением в следующем году реальных темпов роста заработных плат. Дело в том, следует из прогноза, что в 2018 году зарплаты росли слишком быстро и в следующем году этот рост замедлится. В 2018 году правительством были проиндексированы до целевого уровня оплата труда работников соцсферы, а также МРОТ был поднят до прожиточного минимума. Кроме того, в 2019 году индексация другим категориям работников бюджетной сферы будет проведена не с 1 января, а с 1 октября.

«Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных зарплат в частном секторе с темпом роста производительности труда», — прогнозируют в Минэкономразвития.

В результате темп роста реальных зарплат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году.

Одновременно сократится и конечное конечное потребление домашних хозяйств с 3,5% до 2,6% год к году в 2019 году.

«С другой стороны, на реальных темпах роста заработной платы, также как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции», — говорится в прогнозе.

Причина роста инфляции — увеличение ставок НДС и она временная.

По данным Минэкономразвития «доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76%. Соответственно, „счетный“ вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п.».

В министерстве считают, что в следующем году будут происходить сразу два противоположных по направлению «вторичных эффекта»: «рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу».

Также вероятным эффектом роста инфляционных ожиданий уже в 2018 году станет «потребление впрок» товаров длительного пользования, на которые население будет ожидать роста цен. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% год к году уже в декабре 2018 года. Сдерживать инфляцию предлагается мерами денежно-кредитной политики ЦБ. И тогда инфляция на конец 2019 года составит 4,3%, «что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%».

В макропрогнозе сделан вывод о том, что «по мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4%». На конец 2020 года прогноз по инфляции составляет уже 3,8%. Далее, с 2021 по 2024 годы Минэкономразвития считает рост цен стабильным на уровне 4%.

А вот восстановление роста реальных зарплат не такое оптимистичное. В 2020 году рост возможен на уровне 1,5%. В 2021 году — 2,3%. А с 2022 по 2024 годы реальный рост зарплат ожидается на уровне 2,8% в год. То есть никаких явных индексаций оплаты труда правительственный пакет комплекса мер не предполагает.

Зато из макропрогноза Минэкономразвития следует, что для восстановления экономического роста «ключевым условием является перераспределение структуры расходов в пользу инвестиционных». На решение этой задачи будет направлен комплекс мер экономической политики, включающий как перераспределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных и реализацию проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов.

Предполагается и создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора.

«Это будет достигаться с помощью обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса», — говорится в макропрогнозе.

Под этим подразумевается, что бизнесу будут предложены стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности и завершение реформы контроля и надзора.

Минэкономразвития также предполагает и снижение доли государства в экономике.

Кроме того, комплекс мер экономической политики будет включать мероприятия, направленные на создание источников долгосрочных сбережений в экономике. Это создание добровольной накопительной пенсионной системы и расширение линейки инструментов сбережения населения. Также ожидается переход от нейтрального банковского регулирования к стимулирующему.

«При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до уровня выше 3% в период 2021-2024 годов», — говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Отметим, такие показатели как нефть и курс доллара, на этот раз серьезного влияния изменение прогнозных показателей не оказывают. По расчетам Минэкономразвития в 2019 году курс доллара составит 63,2 руб\$, который подрастет к 2020 году только до 63,8 руб\$. Прогноз по курсу на 2021 — 64 руб\$ и на 2022 год — 64,7 руб\$. Только в 2024 году курс по ожидания вырастет до 68 руб\$.

Также спокойно в прогнозе оценивается и рынок нефти. В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами-экспортерами нефти 23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн барр. в день.

В этих условиях прогнозируется, что объем добычи нефти в России составит 549 млн тонн в текущем году в 2018 году, а в 2019 году увеличится до 555 млн тонн и до 560 млн тонн в 2020-2021 году. Снижать добычу Россия планирует только в 2024 году до 555 млн тонн.

Тем не менее в базовый сценарий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития заложило снижение цен на нефть URALS до $63,4 в среднем за 2019 год.

В 2020 году цена ожидается на уровне $59,7 за баррель. А в 2024 году до $53,5.