Китай продолжит сокращать потребление угля

Китай , который уже пятый год ведет "войну с загрязнением", стремясь снизить ущерб, нанесенной окружающей среде страны, продолжит сокращать потребление угля и производство стали.

Новый план властей КНР на 2018-2020 гг., опубликованный на официальном правительственном сайте, предполагает дальнейшее снижение потребления угля, закрытие устаревших предприятий по производству стали и кокса, а также увеличение продаж электромобилей.

План расширяет зону действия борьбы с загрязнением окружающей среды до 82 городов Китая. Причем в список ключевых областей добавлены основные угледобывающие провинции Шаньси и Шэньси.

Кроме того, в список попала промышленная провинция Хэнань в центральном Китае и дельта реки Янцзы. В ней расположены провинции Аньхой, Чжэцзян, Цзянсу и регион вокруг Шанхая

Регионы Пекин, Тяньцзинь , Хэбэй, Шаньдун и Хэнань в период с 2016 по 2020 гг. должны будут сократить потребление угля на 10%. Району дельты Янцзы предписывается сокращение потребления этого вида топлива на 5% за аналогичный период.

Кроме того, в документе отмечено, что до 2020 г. в регионах не будут вводиться в эксплуатацию новые мощности по производству стали, кокса и первичного алюминия.

Более того, провинция Хэбэй, на которую приходится более 25% выплавки стали в стране, должна к 2020 г. сократить совокупные мощности до 200 млн тонн в год.

При этом Таншань, считающийся "металлургической столицей" Китая, должен более чем вдвое уменьшить число действующих в городе производителей стали. По данным Reuters, к 2020 г. в Таншане предполагается закрыть и демонтировать доменные печи мощностью менее 1 млн тонн в год, конвертеры менее чем на 1,5 млн тонн в год и агломерационные установки меньше 180 кв. м. Кроме того, все металлургические предприятия в городе должны перейти на железнодорожную доставку сырья, полностью отказавшись от использования автотранспорта.

Китайский кабмин также установил годовой объем производства и продаж для электромобилей: 2 млн единиц в год. Кроме того, власти КНР намерены к осени ввести специальные меры по борьбе с курением. Однако для этого каждый из 82 городов должен разработать индивидуальный план.

Власти Китая уже заявили о том, что пропускная способность газопроводов будет увеличена, так что недостатка в энергоносителях в осенний и зимний периоды в стране не будет.