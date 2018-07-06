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Инфляция в России в июне составила 0,5%
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Инфляция в России в июне составила 0,5% 

BFM.RU 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Инфляция в России в июне 2018 года ускорилась до 0,5% после 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2018 года цены выросли на 2,1%.
Инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития — консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный «Интерфаксом», равнялся 0,4%. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в июне в интервале 0,3-0,4%.
В июне 2017 года инфляция при этом из-за сильного удорожания плодоовощной продукции была еще выше — 0,6%.
По данным Росстата, годовая инфляция в июне 2018 года снизилась до 2,3% с 2,4% в мае-марте.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2018 года составил 100,3% (в июне 2017 года — 100,1%), в годовом выражении — 102,3% (103,5%).
Темпы роста цен на бензин в июне оставались достаточно высокими — 2,1%, но замедлились по сравнению с 5,6% в мае. В целом за первое полугодие бензин подорожал на 9,4%.
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