Инфляция в России в июне составила 0,5%

Инфляция в России в июне 2018 года ускорилась до 0,5% после 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года, сообщил в пятницу Росстат . За январь-июнь 2018 года цены выросли на 2,1%.

Инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития — консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный «Интерфаксом» , равнялся 0,4%. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в июне в интервале 0,3-0,4%.

В июне 2017 года инфляция при этом из-за сильного удорожания плодоовощной продукции была еще выше — 0,6%.

По данным Росстата, годовая инфляция в июне 2018 года снизилась до 2,3% с 2,4% в мае-марте.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2018 года составил 100,3% (в июне 2017 года — 100,1%), в годовом выражении — 102,3% (103,5%).

Темпы роста цен на бензин в июне оставались достаточно высокими — 2,1%, но замедлились по сравнению с 5,6% в мае. В целом за первое полугодие бензин подорожал на 9,4%.