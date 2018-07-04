Ещё
МЭР оценило влияние повышения пенсионного возраста на экономику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЭР оценило влияние повышения пенсионного возраста на экономику 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: Российская Газета
«По оценке Минэкономразвития, результатом указанных факторов станет увеличение численности занятых приблизительно на 300 тысяч человек в 2019 году и на 1,8 миллиона человек к 2024 году по сравнению с инерционным сценарием», — говорится в докладе.
Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности работающего населения за этот период министерство оценивает в 1,3 процента. Пенсионная реформа, считают в министерстве, вместе с другими структурными изменениями может позволить экономике выйти на темпы роста ВВП выше трех процентов в 2021-2024 годах. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП сохранятся, по оценке Минэкономразвития, на уровне 1,5-2 процентов.
В течение ближайших шести лет министерство ожидает сохранения начавшегося в 2016 году тренда на снижение уровня безработицы — с 5,2 процента в 2017 году до 4,6 процента в 2023-2024 годах. За последние 24 месяца число безработных снизилось в общей сложности на 0,7 миллиона человек, или на 16 процентов.
Российская Газета: последние новости
В Сенате США признали неэффективность антироссийских санкций Трамп запланировал заключить с Путиным сделку по Сирии Олег Кожемяко: Мост на Сахалин обеспечит выход к незамерзающим гаваням
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»52
На Украину надвигается катастрофа333
Россию обвинили в попытке переманить Турцию62
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение