МЭР оценило влияние повышения пенсионного возраста на экономику

«По оценке Минэкономразвития , результатом указанных факторов станет увеличение численности занятых приблизительно на 300 тысяч человек в 2019 году и на 1,8 миллиона человек к 2024 году по сравнению с инерционным сценарием», — говорится в докладе.

Совокупный вклад в экономический рост от увеличения численности работающего населения за этот период министерство оценивает в 1,3 процента. Пенсионная реформа, считают в министерстве, вместе с другими структурными изменениями может позволить экономике выйти на темпы роста ВВП выше трех процентов в 2021-2024 годах. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП сохранятся, по оценке Минэкономразвития, на уровне 1,5-2 процентов.

В течение ближайших шести лет министерство ожидает сохранения начавшегося в 2016 году тренда на снижение уровня безработицы — с 5,2 процента в 2017 году до 4,6 процента в 2023-2024 годах. За последние 24 месяца число безработных снизилось в общей сложности на 0,7 миллиона человек, или на 16 процентов.