Ещё
«Северный поток-2» сочли рычагом давления России на ЕC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Северный поток-2» сочли рычагом давления России на Европу 

Lenta.ru 4 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод «Северный поток-2» позволит России влиять на европейскую политику. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Моравецкого, Евросоюз не нуждается в «Северном потоке-2», так как это не экономический, а политический проект. В руках России газопровод станет рычагом давления не только на европейскую экономику, но и на политику, что приведет к дестабилизации.
Помимо Польши, против строительства трубопровода между Россией и Германией выступают США, Украина, Дания, Литва, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Хорватия.
«Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
На Украину надвигается катастрофа311
Россию обвинили в попытке развалить НАТО35
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру20
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение