«Северный поток-2» сочли рычагом давления России на ЕC

«Северный поток-2» сочли рычагом давления России на Европу

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод «Северный поток-2» позволит России влиять на европейскую политику. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моравецкого, Евросоюз не нуждается в «Северном потоке-2», так как это не экономический, а политический проект. В руках России газопровод станет рычагом давления не только на европейскую экономику, но и на политику, что приведет к дестабилизации.

Украина, Дания, Литва, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Хорватия. Помимо Польши , против строительства трубопровода между Россией и Германией выступают США

«Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.