ЦБ предупредил о новых шоках

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Юдаева не исключает новых шоков в мировой финансовой системе 

Прайм 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева предупредила о возможности новых шоков в мировой финансовой системе, в том числе из-за протекционистских мер в торговле.
"Что касается самих финансовых систем — они сейчас, наверное, более проблематичны, чем мы думаем или чем мы понимаем. Почему? Просто потому, что все эти торговые политики, которые мы сейчас обсуждаем — их основная задача касается успешных отраслей промышленности последние пять-десять лет. И поскольку это было достаточно успешным лет пять, это тесно связано с финансовыми системами. Поэтому шок для этих секторов может, конечно же, перейти и на финансовый сектор. И вот почему эти стратегии и эти политики очень опасны", — сказала Юдаева в ходе панельной дискуссии на форуме Astana Finance Days.
Она отметила, что меры поддержки отраслей промышленности, тем не менее, способствовали хорошим результатам прошлого года для всей мировой экономики.
Однако, по ее словам, нужно быть готовым к новым шокам.
"За 10 лет понятно, что мы достаточно сделали, и мы были готовы к кризису более-менее. Может быть, мы даже были готовы предотвратить последний кризис. Но кризис никогда не повторяет сам себя. У нас кризисы постоянно. Мы всегда должны быть готовы к этому", — сказала Юдаева.
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