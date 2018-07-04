Ещё
КНР: США создают угрозу для мировой торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии

КНР: политика США создает угрозу для мировой торговли 

Вести Экономика 4 июля 2018
Фото: EPA
Тарифная политика США приводит к изоляции страны и создает угрозу для мирового торгового порядка, пишет газета China Daily со ссылкой на китайских аналитиков.
"Это вредная позиция для США, потому что в конечном счете пострадают американский бизнес и потребители. Но, учитывая количество торговых трений, глобальная торговая система будет поставлена под угрозу, если не будет достигнут компромисс", — приводит издание слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна.
"Жаль, что правительство США пошло против своих обязательств перед Всемирной торговой организацией и теперь угрожает мировой торговле", — цитирует газета Ли Юна из Китайской ассоциации международной торговли.
По его словам, действия Вашингтона "вызовут гнев людей во всем мире".
"Каждая страна стремится развивать свою экономику, однако эта цель не должна достигаться за счет разрушения мирового порядка или нанесения ущерба интересам других стран".
Высокопоставленные китайские чиновники, в том числе вице-премьер госсовета Лю Хэ и министр иностранных дел Китая Ван И на встречах в Брюсселе, Берлине и Пекине предлагали Евросоюзу заключить союз. Они также предложили еще больше открыть китайский рынок в качестве жеста доброй воли. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, одно из предложений заключалось в том, чтобы Китай и Евросоюз начали совместные действия против США в ВТО.
Однако ЕС, крупнейший в мире торговый блок, отверг идею объединения с Пекином против Вашингтона, сообщили Reuters пять чиновников и дипломатов блока в преддверии китайско-европейского саммита, который пройдет в Пекине 16-17 июля.
Вести Экономика: последние новости
СМИ: хакеры успешно атаковали российский банк Мост или тоннель на Сахалин: власти готовят решение Почему в ЕС не появляются технологические гиганты?
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии18
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей15
Большой десантный корабль РФ сел на мель106
Умер Олег Юрьев22
Путин провел перестановки в силовых структурах31
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Ообота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
02:50
Литовец захотел расстрелять Зимний дворец из «Авроры»
Происшествия
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
02:43
Скрипалей спас британский дождь
В мире
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Армия
03:43
Началась «крупнейшая торговая война»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение