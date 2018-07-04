КНР: США создают угрозу для мировой торговли

КНР: политика США создает угрозу для мировой торговли

Тарифная политика США приводит к изоляции страны и создает угрозу для мирового торгового порядка, пишет газета China Daily со ссылкой на китайских аналитиков.

"Это вредная позиция для США, потому что в конечном счете пострадают американский бизнес и потребители. Но, учитывая количество торговых трений, глобальная торговая система будет поставлена под угрозу, если не будет достигнут компромисс", — приводит издание слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна.

По его словам, действия Вашингтона "вызовут гнев людей во всем мире".

"Каждая страна стремится развивать свою экономику, однако эта цель не должна достигаться за счет разрушения мирового порядка или нанесения ущерба интересам других стран".

Высокопоставленные китайские чиновники, в том числе вице-премьер госсовета Лю Хэ и министр иностранных дел Китая Ван И на встречах в Брюсселе , Берлине и Пекине предлагали Евросоюзу заключить союз. Они также предложили еще больше открыть китайский рынок в качестве жеста доброй воли. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, одно из предложений заключалось в том, чтобы Китай и Евросоюз начали совместные действия против США в ВТО.