«США не будут свиньей-копилкой для мира»

Белый дом: Трамп заявит на саммите НАТО, что США не будут свиньей-копилкой для всего мира

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО Брюсселе заявит, что США больше не будут свиньей-копилкой для всего мира. С такими словами выступил во вторник перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли "Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить", — ответил представитель Белого дома на вопрос, о чем американский лидер будет говорить на саммите. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии — 1,2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.