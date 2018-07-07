Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,86%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, телекоммуникационных услуг и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 0,86%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции VOLARIS A (MX:VOLARA), которые подорожали на 0,84 п. (7,84%), закрывшись на отметке в 11,55. Котировки OMA B (MX:OMAB) выросли на 4,400 п. (4,23%), завершив торги на уровне 108,400. Бумаги BanRegio Grupo Financiero SAB de CV (MX:RA) выросли в цене на 3,82 п. (3,51%), закрывшись на отметке 112,80.

Лидерами падения стали акции Becle SA (MX:CUERVO), цена которых упала на 0,560 п. (1,85%), завершив сессию на отметке 29,690. Акции Penoles (MX:PENOLES) поднялись на 6,16 п. (1,78%), закрывшись на уровне 340,83, а Grupo Carso A1 (MX:GCARSOA1) снизились в цене на 0,870 п. (1,27%) и завершили торги на отметке 67,380.

На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (176) превысило количество закрывшихся в минусе (121), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,23%, или 2,90, достигнув отметки $1.255,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 1,37%, или 1,00, до $73,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,40%, или 0,31, до отметки $77,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 1,08% до 19,0042, а котировки EUR/MXN упали на 0,64%, достигнув отметки 22,3266.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,40% до 93,75.