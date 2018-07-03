Названа цена торговой войны для США

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Fitch: торговая война может обойтись США в 0,5% ВВП 

Вести Экономика 3 июля 2018
Фото: Wang Ying/Global Look Press/ZUMA Press
По оценкам рейтингового агентства Fitch Ratings, американская экономика понесет существенные потери в случае эскалации торгового противостояния с другими странами.
В опубликованном докладе Fitch приводятся различные сценарии дальнейшего развития торгового конфликта, инициированного администрацией Трампа. В агентстве отмечают, что в ответ на новые импортные пошлины последуют аналогичные меры со стороны Китая, ЕС и других ключевых торговых партнеров США.
Главный экономист Fitch Ratings Брайан Колтон отмечает, что в случае реализации угрозы Трампа о применении дополнительных пошлин на китайские товары в объеме $200 млрд Китай введет зеркальные тарифы на американские товары на почти такую же сумму ($188 млрд).
Обострение торгового конфликта, в частности, в результате применения пошлин в 25% на автомобили иностранного производства, по оценкам аналитика, может привести к краху переговоров США по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Канадой и Мексикой и выходу Вашингтона из данного соглашения. При этом в общей сложности обмен импортными пошлинами коснется мировой торговли в объеме $2 трлн.
В Fitch считают, что в результате обмена торговыми ограничениями США могут столкнуться с "шоковым сценарием", при котором импортные цены по отдельным товарам для американцев вырастут на 35–40%, что в итоге приведет к прямой потере ВВП США примерно в 0,5%.
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