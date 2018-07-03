Ещё
В Morgan Stanley резко повысили прогноз цен на нефть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Morgan Stanley повысили прогноз по Brent до $85 

Вести Экономика 3 июля 2018
Фото: ТАСС
По оценкам американского банка Morgan Stanley, цены на нефть во второй половине 2018 года продолжат расти на фоне ужесточения санкций США по отношению к Ирану.
Снижение объемов экспорта иранской нефти на мировые рынки в результате американских санкций и недостаточно заметное увеличение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ во второй половине года приведет к нехватке предложения в среднем в 600 тыс. баррелей в сутки. С таким прогнозом, по данным телеканала CNBC, выступил глава европейского отдела нефтегазовых исследований Morgan Stanley Мартин Ратс.
Согласно новым прогнозным оценкам банка, на этом фоне котировки нефти марки Brent в среднем вырастут до отметки в $85 за баррель. По мнению эксперта Morgan Stanley, ожидаемое повышение объема добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, России, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта во второй половине года не сможет компенсировать резкое сокращение экспорта нефти из Ирана после вступления в силу санкций администрации Трампа. Цены на нефть также продолжат расти на фоне увеличения сезонного спроса в оставшейся части года.
Биржевые цены нефти Brent продолжают оставаться вблизи локальных максимумов в $80 за баррель, показанных в конце мая и в конце июня. По состоянию на 3 июля котировки Brent с поставкой в сентябре на Межконтинентальной бирже (ICE) торговались на уровне $77,71 за баррель.
Вести Экономика: последние новости
Bernstein: цены на нефть могут взлететь выше $150 за баррель Китай обещает не использовать юань как оружие в торговой войне Саудовская Аравия снизила цены на большинство сортов нефти
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
На Украину надвигается катастрофа311
Россию обвинили в попытке развалить НАТО35
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру20
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение