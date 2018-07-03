В Morgan Stanley резко повысили прогноз цен на нефть

В Morgan Stanley повысили прогноз по Brent до $85

Снижение объемов экспорта иранской нефти на мировые рынки в результате американских санкций и недостаточно заметное увеличение нефтедобычи со стороны ОПЕК+ во второй половине года приведет к нехватке предложения в среднем в 600 тыс. баррелей в сутки. С таким прогнозом, по данным телеканала CNBC, выступил глава европейского отдела нефтегазовых исследований Morgan Stanley Мартин Ратс.

России, Объединенных Арабских Эмиратов и Согласно новым прогнозным оценкам банка, на этом фоне котировки нефти марки Brent в среднем вырастут до отметки в $85 за баррель. По мнению эксперта Morgan Stanley, ожидаемое повышение объема добычи нефти со стороны Саудовской Аравии Кувейта во второй половине года не сможет компенсировать резкое сокращение экспорта нефти из Ирана после вступления в силу санкций администрации Трампа. Цены на нефть также продолжат расти на фоне увеличения сезонного спроса в оставшейся части года.

Биржевые цены нефти Brent продолжают оставаться вблизи локальных максимумов в $80 за баррель, показанных в конце мая и в конце июня. По состоянию на 3 июля котировки Brent с поставкой в сентябре на Межконтинентальной бирже (ICE) торговались на уровне $77,71 за баррель.