На Украине начало действовать новое торговое ограничение против России

Во вторник на Украине вступил в силу запрет на ввоз из России асбестоцементных гофрированных листов (шифера).

кабмине Украины объясняют решение тем, что сейчас украинские производственные мощности полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка страны, сообщает «Страна.ua».

Также, считают в правительстве Украины, эмбарго на шифер улучшит хозяйственное положение украинских производителей, сохранит рабочие места и «уменьшит социальное напряжение в регионах». Кабмин надеется и на увеличение поступлений в бюджет от налогообложения объемов собственного производства.

О запрете на импорт шифера из России сообщалось в мае.

В июне торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Киев продолжает импортировать сырье и товары из России, в том числе топливо, однако мониторит торговлю для «выявления товаров и поиск путей их замещения на товары из других стран».

В январе-апреле 2018 года импорт российских товаров на Украину вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.