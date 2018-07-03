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На Украине начало действовать новое торговое ограничение против России
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На Украине начало действовать новое торговое ограничение против России 

Деловая газета «Взгляд» 3 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Во вторник на Украине вступил в силу запрет на ввоз из России асбестоцементных гофрированных листов (шифера).
В кабмине Украины объясняют решение тем, что сейчас украинские производственные мощности полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка страны, сообщает «Страна.ua».
Также, считают в правительстве Украины, эмбарго на шифер улучшит хозяйственное положение украинских производителей, сохранит рабочие места и «уменьшит социальное напряжение в регионах». Кабмин надеется и на увеличение поступлений в бюджет от налогообложения объемов собственного производства.
О запрете на импорт шифера из России сообщалось в мае.
В июне торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Киев продолжает импортировать сырье и товары из России, в том числе топливо, однако мониторит торговлю для «выявления товаров и поиск путей их замещения на товары из других стран».
В январе-апреле 2018 года импорт российских товаров на Украину вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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