HeadHunter: дальневосточники считают, что пенсионный возраст нужно снизить

Служба исследований HeadHunter опросила дальневосточников на предмет средств увеличения совокупного значения валового внутреннего продукта. В числе возможных средств респондентам было предложено выразить мнение относительно трудовой иммиграции, корректировки пенсионного возраста, отпуска по беременности и родам, а также по вопросу квотирования рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

В результате опроса оказалось, что 36% респондентов поддерживают целевую иммиграцию только дефицитных высококвалифицированных специалистов, в то время как почти каждый четвертый опрошенный полагает, что количество иммигрантов определённо не идёт экономике на пользу. Наибольшими долям респондентов, отрицательно относящихся к целевой иммиграции, представлены профессиональные области — «Высший менеджмент», «Строительство», «Автомобильный бизнес» и «Безопасность» — 31%. В то же время каждый третий специалист сферы «Консультирование» согласился с утверждением равных условий трудоустройства для всех соискателей страны без необходимости предоставления льгот для иммигрантов, не ограничивая при этом масштабы иммиграции.

Наиболее продуктивной группой населения, с точки зрения потенциальных результатов максимизации занятости 67% соискателей назвали молодёжь, ещё 12% посчитали, что увеличение количества занятого населения среди женщин могло бы сказаться на росте экономики положительнее. Следующий вопрос касался пересмотра сроков отпуска по беременности и родам (в данный момент данный срок составляет 20 недель) — здесь 54% сочли нынешние значения оптимальными и только 6% опрошенных отметили, что срок отпуска необходимо сократить.

Аналогично предыдущему вопросу, повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов, в то время как 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. Нынешние значения пенсионного возраста для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет.

Касательно квотирования рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения практических навыков — 81% респондентов высказался положительно. В разрезе уровня позиций — 88% начинающих специалистов поддержали возможность квотирования, в то время как среди топ-менеджмента аналогичная доля составила 75% при том, что каждый пятый высказался против.

Среди социально незащищенных групп населения, по мнению респондентов, в обязательном порядке нужно квотировать рабочие места для соискателей, потерявших место проживания по причине ЧП — 48%, выпускников детских домов — 45% и матерей, самостоятельно воспитывающих детей — также 45%.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 12 по 26 апреля 2018 года.