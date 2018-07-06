Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,63%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммерческих услуг, технологий и оборудования и средств производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX снизился на 0,63%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции REC Silicon ASA (OL:REC), которые подорожали на 0,02 п. (3,15%), закрывшись на отметке в 0,80. Котировки Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли на 13,00 п. (2,90%), завершив торги на уровне 461,20. Бумаги Schibsted ASA A (OL:SBSTA) выросли в цене на 3,5 п. (1,42%), закрывшись на отметке 249,6.

Лидерами падения стали акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), цена которых упала на 1,53 п. (4,18%), завершив сессию на отметке 35,09. Акции DNO International (OL:DNO) поднялись на 0,43 п. (2,87%), закрывшись на уровне 14,57, а Golden Ocean (OL:GOGLT) снизились в цене на 1,65 п. (2,32%) и завершили торги на отметке 69,55.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (116) превысило количество закрывшихся в плюсе (58), а котировки 25 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 1,19%, или 0,87, достигнув отметки $73,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,43%, или 0,33, до $77,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,28%, или 3,50, до отметки $1.255,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,01% до 9,4252, а котировки USD/NOK упали на 0,39%, достигнув отметки 8,0294.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 93,79.