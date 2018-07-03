Почему Украина покусилась даже на «Северный поток-1»

Украина не оставляет попыток арестовать имущество Газпрома в Европе. На этот раз Киев уверен, что ему достанется более трети акций управляющей компании «Северный поток-1». Полная юридическая процедура спора Газпрома с Нафтогазом еще не завершена — почему же Киев так торопится взыскать с российской компании 2,6 млрд долларов?

Киев способен арестовать 35% акций «Северного потока-1», где Газпрому принадлежит 51%, угрожает член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева. Яковлева считает, что действия Украины законны и обоснованы. Однако так ли это на самом деле?

В Газпроме угрозы Украины не восприняли всерьез. «Мы считаем — это ни о чем», — сказал РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов . Он уточнил, что скоро появится решение суда по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», и тогда ситуация прояснится.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов иронично заметил, что хорошо, что украинцы не предложили Луну арестовать. По его мнению, заявления Украины — это детский сад, однако если за этим стоят вашингтонские кукловоды, тогда позиция украинцев будет поддержана достаточно серьезно.

Что происходит? Украина еще с мая грозит арестовать имущество Газпрома в Европе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Киев хочет взыскать с России 2,6 млрд долларов, которые «Газпром» по итогам решения суда должен «Нафтогазу». «Нафтогаз» сразу заявил, что намерен наложить арест на акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые зарегистрированы в Швейцарии , а также на активы Газпрома в Нидерландах

В ответ на это Газпром добился в Апелляционном суде округа Свеа ( Швеция ) приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Дело в том, что хотя Стокгольм вынес ранее решение, но, по сути, наложение штрафа на Газпром еще не произошло, ибо Газпром подал аппеляцию. Однако украинская компания, не завершив все юридические процедуры в рамках Стокгольмского арбитража, продолжает атаковать газпромовские активы.

Впрочем, надо понимать, что сам факт ареста еще не означает получения денег украинской стороной. Даже если «Нафтогаз» арестовывает газпромовский актив в Европе, он не может ничего с этим активом сделать (например, продать и взыскать долг). Иными словами, никаких реальных денег благодаря аресту активов «Нафтогаз» не получит. По крайней мере, пока действует приказ Апелляционного суда округа Свеа.

С другой стороны, не совсем ясно, действует ли запрет шведского суда на арест имущества Газпрома на территории Швейцарии — именно там зарегистрирована компания Nord Stream AG, акции которой так надеется арестовать Яковлева.

Газпром не отказывается платить Нафтогазу в 2,65 млрд долларов — ведь именно этого требует решение суда. Но российская компания считает это решение несправедливым и оспаривает его через аппеляцию. Если сейчас заплатить эти миллиарды долларов, а апелляционная инстанция отменит предыдущее решение, вернуть эти деньги обратно будет уже крайне сложно. Тем более, что в решении Стокгольмского арбитража нет никаких сроков по выплате этих денег. Поэтому для Газпрома вполне обоснованно выглядит тактика затягивания дела. А шансы на пересмотр арбитражного решения имеются, утверждал замначальника юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец.

Спешка же «Нафтогаза» может объясняться как раз этими же причинами — украинская компания боится, что апелляция изменит решение суда. И, конечно, нельзя исключать, что Украина заодно не прочь навредить и российским газопроводам. Сейчас как раз решается судьба «Северного потока-2» — осталось дождаться разрешения на прокладку трубы от Дании . И времени, чтобы помешать появлению этого газопровода, остается все меньше. Киев заботится о собственных доходах, которые обеспечивает ему сегодня Газпром, выплачивая 2-3 млрд долларов в год за транзит газа. Однако скоро все изменится: еще пять-семь лет небольшие объемы газа в 10-15 млрд кубов Газпром, возможно, будет прокачивать через Украину, а дальше — все.