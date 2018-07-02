ФОМ: более половины россиян ждут негативного влияния роста НДС на их благосостояние 

Более половины россиян (57%) полагают, что повышение НДС негативно повлияет на их благосостояние. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
По мнению 21% респондентов, рост НДС не повлияет на их благосостояние. Еще 4% ожидают положительного влияния, а 18% затруднились ответить на вопроса.
Говоря о пользе, которую принесет экономике России повышение НДС, участники опроса чаще всего называли пополнение бюджета страны (16%). Однако 29% респондентов заявили, что не ожидают позитивных последствий.
В числе негативных последствий повышения НДС россияне называют рост цен и налогов (16%), а также снижение уровня жизни людей (12%).
Опрос проводился 24 июня в 53 субъекта РФ, в нем приняли участие 1 500 респондентов.
20 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с нынешних 18%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля.