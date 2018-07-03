Решение по повышению НДС принято

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДС до 20%

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.

Рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 г., подсчитало правительство. Законопроект также предлагает предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 г. на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Эта мера приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд руб., отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которая применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Восстановление 20% ставки НДС позволит направить дополнительные средства на здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

"Хочу напомнить, что ставка 18% — это не единственная ставка, которую знала история нашей страны. НДС у нас начинался с 28%, просто сегодня об этом почему-то все забыли. В 2003 году, когда ставка составляла 20%, было принято решение о том, что на период экономического роста государство может себе позволить снизить ставку НДС,.. и с 2004 года ставка НДС была снижена до 18%", — сказал Макаров.

По его словам, "с 2004 года по настоящий день только на снижении ставки бизнес сэкономил 5,2 трлн рублей".

По его словам, до конца сессии Госдума намерена принять ряд норм в интересах бизнеса — упрощенный доступ к возмещению НДС, сокращение камеральных проверок, а также решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства.

Страховые взносы

Законопроект предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

"Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование приведет в 2021 г. к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд руб., в 2022 г. в размере 1 трлн 16,27 млрд руб., в 2023 г. в размере 1 трлн 86,52 млрд руб., в 2024 г. в размере 1 трлн 171,41 млрд руб. ", — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд руб. в 2019 г. и на 554,1 млрд руб. в 2020 г., подсчитали авторы законопроекта.