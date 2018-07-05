Рост цен на нефть не спасет Россию

Россия вынуждена признать падение роста экономики

Чемпионат мира по футболу может быть полезен во многих отношениях. В том числе и для того, чтобы под восторженную шумиху незаметно сообщать неприятные новости. Правительство России уже практиковало это в начале ЧМ, когда оно воспользовалось тем, что все внимание было приковано к футболу, для того, чтобы протолкнуть в парламенте законопроект о спорном, но крайне необходимом повышении пенсионного возраста.

Сейчас оно снова прибегает к этой практике. Пока миллионы граждан занимает неожиданно хорошее выступление национальной сборной, Министерство экономики на прошлой неделе обрисовало более реалистичную картину экономического развития на ближайшие шесть лет.

По прогнозу Министерства, уже в текущем году ВВП будет расти медленнее, чем предполагалось, а именно на 1,9% вместо 2,1%. Однако еще более мрачными выглядят ожидания насчет следующего года: рост ВВП замедлится и составит вместо предполагаемых ранее 2,2% лишь 1,4%.

Цифры, которые для западного уха могут звучать еще вполне приемлемо, для развивающейся страны вообще и для России в особенности — настоящее бедствие. Экономика самой большой по территории страны мира должна бы расти на 4-5%, как этого желал президент страны Владимир Путин , чтобы превысить мировой экономический рост в 3,9% и тем самым уменьшить отставание России от западных индустриальных стран.

В действительности происходит обратное. В этом была в последнее время виновата рецессия 2015 и 2016 годов, которая отбросила Россию назад после аннексии Крыма и падения цены на нефть в 2014 году. Однако рост был вялым и раньше, таким же он остается и сейчас. За последние пять лет годовой прирост ВВП не достигает даже 0,3%. Из расчета на шесть лет он составляет 0,8% в год.

В настоящее время больше всего бросается в глаза тот факт, что рост цен на нефть не дал экономике никакого стимула. Новый, откорректированный в сторону снижения прогноз по ВВП Министерства экономики базируется на предположении, что цена на нефть в этом году составит в среднем 69,30 доллара США за баррель, в то время как в предыдущем, апрельском, прогнозе исходили еще из цены на нефть в 61,40 доллара.

Нет необходимых инвестиций

Совершенно очевидно, что цена на нефть России больше не может помочь. Этот феномен проявился впервые еще в 2012 и 2013 годах, когда рост уже значительно замедлился, хотя за баррель нефти все еще давали 100 долларов. Тогда стало очевидно, что экономическая модель, опирающаяся на цену на нефть и на потребление, которая помогла русским в первые десять лет нового тысячелетия повысить благосостояние, исчерпала себя.

На ее место должна была бы прийти модель, опирающаяся на инвестиции, для чего, однако, не хватало прогресса в развитии обществе. В результате разногласий с Западом после 2014 года инвестиционная активность значительно сократилась. И если новый прогноз Министерства экономики подтвердится, то в этом и в следующем году придется довольствоваться значительно меньшим объемом инвестиций, чем предполагалось ранее.

Просто раньше аналитики недооценивали действие американских санкций. При этом именно динамика в сфере инвестиций непосредственно связана с американскими санкциями, как заявил один западный представитель экономики в России: «Каждый раз, когда США объявляют о новых санкциях, запланированные инвестиции снова замораживаются. Как только те, кого это касается, привыкают к ним, они снова вытаскивают на свет свои инвестиционные планы — пока эта игра не начинается снова».

Прибавьте сюда дальнейшее повышение основной процентной ставки США, которая позволяет инвесторам переводить деньги из развивающихся стран в Америку. Недостаток денег вынуждает прибегать к непопулярным мерам. Сюда относится, наряду с повышением пенсионного возраста, и повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, что должно принести бюджету два триллиона рублей (27 миллиардов евро).

Россия приспосабливается к новым реалиям

И, согласно Министерству экономики, именно это обстоятельство главным образом отвечает за то, что рост экономики в этом и в будущем году так сильно затормозится. Увеличение налогового бремени замедляет экономическую активность и подогревает инфляцию. Все это заставляет Центробанк действовать: вопреки своей практике с прошлого года, а именно значительному понижению ключевой ставки, чтобы таким образом подтолкнуть экономику, Центробанк снова потуже натянул поводья. На своем последнем заседании он уже не снижал ключевую ставку, а оставил ее на высоком уровне в 7,25%.

После трудного периода рецессии Россия переходит на трудный путь приспособления к новым реалиям. Лишь когда этот путь будет преодолен, развитие сможет вновь пойти вверх, считают российские СМИ. По их данным, в 2022 году было бы желательно приблизиться к уровню роста ВВП около 3%, Однако, по их же данным, это возможно лишь в том случае, если с 2020 года удастся повышать инвестиции ежегодно на 6%. Частично деньги на это будут поступать из бюджета. Но большую часть государство ожидает от предприятий и от населения. А готовы ли они к этому, станет видно после Чемпионата мира по футболу.