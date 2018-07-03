По стопам США в 2007. Экономист об опасности роста долгов россиян перед банками

Глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений рассказал НСН, чем может обернуться уверенность россиян в завтрашнем дне.

С начала 2018 года задолженность россиян перед банками выросла на 26 процентов и достигла 13,49 триллионов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства на основе отчетности кредитных организаций на 1 июня. Эксперты объясняют рост задолженности россиян ощущением стабильности и уверенностью в будущем.

В эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов предупредил о риске повторить сценарий мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, предшественником которого стал ипотечный кризис в США в начале 2007 года.

Экономист дал неутешительный прогноз о кредитах россиян «Все-таки надо признать, что сама кредитная система поддержания роста экономики, в данном случае пока оживления экономики, носит опасный характер, потому что мы просто идем по пути Соединенных Штатов, где кредитование стимулировало экономический рост в нулевые годы до кризиса 2008 года, и это привело к весьма тяжелым последствиям. Мы можем оказаться в подобной ситуации, но пока, похоже, это никого не волнует, потому что кредиты остаются тем механизмом, который позволяет и государству, и бизнесу, с одной стороны, стимулировать рост, с другой стороны, зарабатывать. И россияне тоже чувствуют, что этот механизм позволяет им приобретать жилье и автомобили. Этот механизм просто работает, и он будет работать до конца года достаточно эффективно с ростом задолженности, а дальше посмотрим», — сказал экономист. Напомним, финансовый кризис 2007-2008 годов привел к рецессии многих развитых экономик мира. Последствия мирового экономического кризиса с 2008 года продлились, по некоторым оценкам, до 2015 года. По масштабу и последствиям эксперты сопоставляют его с Великой депрессией 1930-х годов.