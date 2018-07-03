Банк России воздержится от снижения ставки до I квартала 2019 г из-за налогов и инфляции

Аналитики из крупнейших российских и зарубежных компаний, банков и рейтинговых агентств, опрошенные Reuters в июне, ожидают, что Центробанк РФ , не решавшийся снизить ключевую ставку в предыдущие месяцы, теперь вряд ли сделает это до первого квартала 2019 года, учитывая дополнительное проинфляционное воздействие налоговой политики государства.

Прогнозы итогов ближайшего заседания совета директоров ЦБР, запланированного на 27 июля, предоставили 22 экономиста, и на этот раз в экспертном сообществе нет разногласий: все респонденты ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,25% годовых.

Ключевая ставка

Цикл смягчения денежно-кредитной политики был прерван в апреле, когда ЦБР оставил ставку на 25 базисных пунктов выше верхней границы нейтрального диапазона в 6,0-7,0%. Основным фактором более консервативной политики ЦБР является проинфляционное воздействие повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 с 18% в начале 2019 года.

Перед тем, как вернуться к снижению ставки, Банку России нужно оценить такие факторы, как налоговую и пенсионную реформы, рост цен на бензин, более высокую волатильность рубля, риски трансформации сделки ОПЕК+, нормализацию денежно-кредитной политики (ДКП) основными мировыми центробанками, полагают аналитики, опрошенные Reuters.

Десять из девятнадцати респондентов, предоставивших прогнозы на среднесрочную перспективу, ждут, что пауза в цикле смягчения продлится до конца этого года. Девять экономистов предполагают снижение ставки до 7,0% к концу года.

Сейчас уже никто из участников опроса не видит ставку ниже планки в 7,0% во втором полугодии, тогда как месяц назад консенсус склонялся к уровню в 6,75% на конец этого года.

Более того, за последний месяц впервые появились робкие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в течение этого года. ЦБР в июне пересмотрел сроки перехода к нейтральной ДКП с 2018 на 2019 год. Вслед за регулятором экономисты также подкорректировали свои ожидания и сейчас прогнозируют ставку в 6,75% на конец 2019 года, 6,50% — в 2020 и 2021 годах.

Инфляция

Риски повышения инфляционных ожиданий населения стали чаще упоминаться аналитиками. В мае этот индикатор продемонстрировал рост до 8,6% с 7,8% в апреле. Данные за июнь ЦБР опубликует на этой неделе. Сейчас респонденты Reuters ожидают замедления годовой инфляции в июне до 2,2% с 2,4% в мае. До конца года — в третьем и четвертом кварталах — рост цен ускорится, но ему не удастся достигнуть уровня в 4,0%, а вот уже в первом квартале 2019 года инфляция составит 4,3%, полагают они. Помимо фактора НДС, импульс инфляционным процессам придадут слабый рубль и недавний рост цен на бензин.

Медианная оценка инфляции на конец 2018 года за последний месяц была понижена до 3,5% с 3,7%. В результате, консенсус сместился на нижнюю границу нового прогнозного диапазона ЦБР в 3,5–4,0%.

Консенсус-прогноз на 2019 год был незначительно повышен до 4,0% с 3,9%. Регулятор теперь полагает, что инфляция в конце следующего года может подняться выше его цели в 4,0%, но не превысит 4,5%. Темпы роста цен вернутся к 4,0% в начале 2020 года, как ожидает ЦБР. На этом уровне видят инфляцию экономисты и к концу 2020 года.

Рост экономики

Консенсус-прогноз участников опроса Reuters для ВВП по итогам 2018 года был повышен до 1,8% с 1,6% в годовом сопоставлении. Годовые темпы роста ВВП по итогам 2019 и 2020 годов составят 1,7% и 1,6% соответственно, считают сейчас респонденты.

Ожидания аналитиков на этот год близки к прогнозу Минэка, который ждет роста ВВП на 1,9% в этом году. В 2019 году министерство прогнозирует замедление роста до 1,4% за счет увеличения налоговой нагрузки и жесткой ДКП.

Несмотря на смелое улучшение Росстатом данных о росте промпроизводства в предыдущие месяцы, медианный прогноз увеличения индикатора по итогам 2018 года не изменился с момента предыдущего опроса и составляет 2,0%.

Курс рубля

Экономисты, опрошенные Reuters, в среднем оценивают курс российской валюты через 3 и 6 месяцев в 61,25 рубля за доллар, а через 12 месяцев ждут его ослабления до 62,25 рубля за доллар. Аналитики настроены пессимистичнее Минэкономразвития , который закладывает в свой официальный прогноз на текущий год курс доллара в 61 рубль.

Долгосрочные ожидания также претерпели изменения за последний месяц. На конец 2019 года медианный прогноз курса доллара, составленный на основании ожиданий девяти аналитиков, располагается на уровне 62 рубля (предыдущий опрос — 59,8 рубля), в конце 2020 года рубль ослабнет до отметки 63 (предыдущий опрос — 62,3), а к концу 2021 года — до 63,5 (предыдущий опрос — 64,4). Минэк ждет среднегодовой курс в 2019 году на уровне 63-64 рублей за $1. Курс рубля к евро на конец 2019, 2020 и 2021 годов респонденты оценивают в 74,8; 75,1; 76,4 соответственно.