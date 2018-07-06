Независимые производители топлива предлагают не спешить с налоговыми новациями

В итоге пока основными проигравшими становятся десятки независимых НПЗ, обеспечивающие настоящую конкуренцию на топливном рынке. Они не против изменения фискального законодательства, но просят для себя преференций у правительства. Иначе, по их мнению, резкая налоговая «революция» приведет к кредитной кабале независимых участников отрасли, многие из которых обанкротятся, а тысячи их сотрудников потеряют рабочие места. Рядовых же автомобилистов, вполне возможно, может ждать очередной взлет цен на АЗС.

5 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе», смысл которых заключается в том, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет, начиная с 2019 года. Одновременно повысится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, но такие «неприятности» нефтяники будут терпеть всего в течение трех лет — по 2021 год. Затем уровень НДПИ снова нормализуется. Чтобы предотвратить рост цен на бензин, маневр предусматривает рост фискальных сборов на экспорт нефтепродуктов. Среди других нововведений — обратный акциз на «черное золото», поставляемое на переработку, и демпфирующий акциз на нефтепродукты, учитывающий выгодность экспорта.

Такой подход, как считают эксперты, выгоден крупному нефтяному бизнесу: рост цен на зарубежных сырьевых рынках позволял им наращивать экспорт как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Снижение до нулевой отметки экспортных сборов в течение шести лет даст возможность привлекать кредиты по приемлемой стоимости, чтобы инвестировать эти средства в развитие своих предприятий. «Рост налоговых сборов с экспорта бензина и мазута будет нивелирован увеличением поставок сырой нефти. Российские нефтепродукты, качеством ниже европейских, рассматриваются гораздо менее привлекательно, нежели непосредственно „черное золото“. Продавать сырые углеводороды нефтяникам гораздо выгоднее, чем отправлять их сначала на переработку, а потом и на сбыт на внутреннем рынке», — считает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов

Становится очевидно, что при налоговом маневре крупные компании не только не пострадают, но даже выиграют. В проигрыше, по мнению участников рынка, пока что остаются небольшие нефтеперерабатывающие заводы — единственные предприятия, способные оказывать конкуренцию гигантам отрасли — вертикально-интегрированным промышленным холдингам.

Вот уже несколько лет целый ряд независимых НПЗ ведут работу по повышению качества своего топлива. Они поставили перед собой цель — позволить рядовым автомобилистам (а также компаниям, в которых транспортная составляющая оказывает существенное воздействие на конечную стоимость продукта) снизить зависимость от цены на горючее. Расходы на модернизацию привели к увеличению кредитного бремени независимых НПЗ. Они обеспокоены тем, что принятие поправок в законодательную базу, инициированных крупными игроками рынка, может привести к невозможности выплаты кредитов и даже банкротству десятков небольших нефтеперерабатывающих объединений. Очевидно, что небольшие заводы не поставляют сырье на экспорт, поэтому они не смогут балансировать в обновленной налоговой схеме, как это делают крупные холдинги.

В результате повышение налогов нарушит баланс внутреннего горючего, что может обрушить бизнес большинства независимых НПЗ и АЗС. Не приведет ли это к тому, что внутренний рынок сбыта топлива будет монополизирован крупными игроками, которые продолжат диктовать свои цены на АЗС и давить на ситуацию своим экспортным потенциалом?

Как отмечают эксперты, с учетом потенциального закрытия независимых НПЗ, региональные рынки топлива станут подконтрольны гигантам, что приведет к снижению маржи независимых АЗС и их закрытию. По некоторым оценкам, не менее 10-15 тыс. автозаправок оказываются в группе риска. А это не менее 60-75 тыс. рабочих мест, задействованных в данном сегменте.

Рост стоимости топлива будет, как и сейчас, в несколько раз обгонять инфляционные таргеты, заложенные в бюджете. Учитывая тот факт, что стоимость горючего примерно на 30% составляет цену любого товара, инфляционный маховик может снова быть раскручен на полную. Чтобы не допустить этого, государство, учитывая интерес крупных компаний, должно поддерживать и развитие конкурентоспособной среды — «небольшие НПЗ, которые в ряде случаев являются градообразующими предприятиями и крупными налогоплательщиками в местные бюджеты», — уверен Суверов. В итоге завершение налогового маневра рискует обернуться проблемами региональных бюджетов, а также банков, кредитовавших модернизацию независимых НПЗ. Специалисты подсчитали, что закрытие или приостановка деятельности градообразующих предприятий приведет к потере более 23 тыс. квалифицированных рабочих мест на мини-НПЗ. Это может повлечь рост социальной напряженности в моногородах, где семьи работающих не имеют иного источника дохода.

"Новый налоговый маневр может вызвать негативные последствия для независимых НПЗ. Введение дополнительных пошлин на экспорт нефтепродуктов приведет к сокращению объемов переработки нефти на российских НПЗ. Это может вызвать новый виток неконтролируемого роста цен на бензин и дефицит топлива. Другое дело, что региональным властям надо уменьшить собственные аппетиты, а величина ставки акциза тут не главный фактор. То же самое с влиянием данной ситуации на моногорода. Государство в последние лет 15 не оставляло жителей моногородов один на один с социальными проблемами даже в периоды кризисов, но лучше законодателям до этих кризисов дело не доводить", — уверена заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова

Сами независимые региональные компании вовсе не против налогового маневра, как такового. Но они считают необходимым ввести льготный период в несколько лет, в течение которого они бы завершили свою модернизацию и расплатились с взятыми ранее кредитами.