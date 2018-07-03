Иначе не прожить: почему повышают пенсионный возраст

Если в России срочно не повысить пенсионный возраст, то размер пенсий относительно зарплаты будет сокращаться, а сами пенсионеры будут жить все хуже и недолго, утверждают в Высшей школе экономики . Цель пенсионной реформы — вовсе не заставить россиян работать до «гробовой доски», говорят ученые.

Высшая школа экономики (ВШЭ) представила исследование группы ученых, обосновавших необходимость пенсионной реформы. Доклад называется «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Нет преград для повышения

Эксперты ВШЭ настаивают на том, что увеличение возраста выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни после получения пенсионного удостоверения.

«В дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития. Однако далеко не все данные корректно интерпретируются журналистами и некоторыми экспертами, что способно привести к формированию заблуждений в обществе», — считают авторы доклада ВШЭ.

В документе отмечается, что «главный миф» текущей дискуссии — это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2016 году у мужчин составила 66,5 лет, а у женщин — 77,1.

Эксперты подчеркивают, что из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины протянут на пенсии только полтора года (после 65 лет), а женщины — только 14 лет (при 63-летней планке выхода на пенсию).

По среднему демографическому прогнозу, отмечают эксперты ВШЭ, к 2030 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в целом составит 80,1 года, у мужчин — 75,8 года, а у женщин — 83,7.

«Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет», — отмечали эксперты ВШЭ.

На этом основании они делают вывод, что эти показатели «не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста».

До «гробовой доски» еще чертова дюжина лет

При этом, как отмечается, мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить еще целую чертову дюжину лет — 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, — 19,3 года.

«Но это — минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни», — отмечают эксперты ВШЭ.

Так, в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин — на 0,4 года, отмечали эксперты на прошлой неделе в анонсе и подтвердили этот тезис при обнародовании доклада в понедельник.

Один из авторов доклада, доктор экономических наук, профессор Лев Якобсон подтвердил в ходе презентации доклада, что повышение пенсионного возраста качественно никак не повлияет на срок жизни человека на пенсии, потому что главные помехи не дожить до пенсии часто не связаны с возрастом.

«У нас огромная смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Причиной являются такие факторы, как травматизм и пьянство… и смертность на дорогах. Но это не тема пенсионного возраста как такового — это тема и нашего образа жизни, и условий труда… Все это складывается в показатели смертности молодых людей, которые не доживают до пенсии», — сказал Якобсон.

Его поддержал еще один из авторов доклада замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко

«Говорить о том, что дожитие низкое, что дожитие препятствует повышению пенсионного возраста, — это совершенно несправедливо. Эти показатели вписываются в палитру показателей, которые были достигнуты многими странами, когда этот пенсионный возраст повышался», — сказал Денисенко.

Ученые ссылаются также на данные Росстата , опровергающие распространенное в обществе мнение о том, что в результате пенсионной реформы придется «работать до гробовой доски».

До реформенной пенсионной планки в 65 лет доживут 83% мужчин, которым сейчас 55 лет, 87% мужчин 59 лет, до 63 лет доживут 94% женщин 47 лет и 54 лет.

Пенсия — это пособие по безработице

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, оценивать следует не столько «жесткость» или «мягкость» сценариев повышения пенсионного возраста, сколько сопряжение этих решений с грядущими изменениями в социальной и экономической политике правительства. Цель таких решений — обеспечить «повышение уровня пенсий, продолжительности и качества жизни лиц старшего возраста». Об этом во время презентации доклада говорила его соавтор Лилия Овчарова , директор Института социальной политики НИУ ВШЭ.

По ее мнению, повышать пенсионную планку необходимо в силу того, что работников (плательщиков взносов в Пенсионный фонд ) становится все меньше, а пенсионеров — все больше.

Сейчас двое работников «кормят» одного пенсионера. А нужно выйти на показатель 1:3. Иначе придется по-прежнему направлять в Пенсионный фонд часть средств из госбюджета.

И если повышать планку, как задумало правительство, тогда уровень пенсионных выплат можно будет удерживать в размере 34% от реальной заработной платы. Если оставить все как есть в очередной раз, то к 2024 году коэффициент замещения зарплаты пенсией снизится до 28%.

«А если и дальше тянуть резину с пенсионной реформой, то к 2035 году коэффициент замещения снизится до 25%, при том что оптимальным считается 40%», — пояснила Овчарова.

Эксперт считает, что другого варианта улучшить качество жизни пенсионеров, поддержать их уровень медицинского обслуживания просто не существует. Надежды на то, что российская экономика будет расти, что малый бизнес выйдет из тени и начнет сполна отчислять средства в ПФР, призрачны.

«А увеличение трансфера в ПФР из госбюджета обычно заканчивается задержкой по выплатам пенсий, это известно по 90-м годам», — аргументировала Овчарова.

Она признала, что пенсионная реформа, судя по тому, как она проходила в других странах, всегда несет имиджевые и политические риски для власти, это неизбежно. Но и откладывать уже нельзя. Это будет несправедливо.

«В противном случае придется смириться с тем, что уровень жизни пожилых в нашей стране не соответствует принципу солидарности (это когда работники перераспределяют часть своего дохода в пользу пожилых и таким образом демонстрируют свою солидарность с ними)», — сказала Овчарова.

Как пояснила «Газете.Ru» писатель и общественный деятель Ирина Хакамада , правительство начало пенсионную реформу не с того конца. В нынешнем виде пенсия — это фактически жалкое пособие по безработице для людей старшего возраста.

«Сначала необходимо создать дополнительные рабочие места и позаботиться о том, чтобы исключить дискриминацию по возрастному принципу со стороны работодателей, как это делается в ЕС и в США, а потом уже повышать возрастную планку», — сказала Хакамада.

В 2017 году на пенсию вышли 1,4 млн россиян. Из них 200 тысяч — досрочно. 52% от вышедших на пенсию продолжили работать.

В результате реформы, как подсчитали в ВШЭ, к 2025 году рынок труда получит дополнительно 2 млн работников, к 2030-му — 4 млн Специалисты с высшим образованием останутся у работодателей в цене, остальным придется искать работу.