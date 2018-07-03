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Назван срок жизни будущих пенсионеров после реформы
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Эксперты назвали срок жизни будущих пенсионеров после пенсионной реформы 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин к 2028 г. и до 63 лет для женщин к 2034 г. достигнет 14 и 23 года для мужчин и женщин соответственно. Об этом говорится в докладе ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». Исходя из тенденции увеличения продолжительности жизни последних лет, эти оценки являются даже заниженными, пришли к выводу эксперты.
Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 г., предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет — 19,3 лет.
В докладе отмечается, что «один из главных мифов, обсуждаемых в связи с повышением пенсионного возраста, связан с использованием показателей продолжительности жизни: "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин"». Авторы заявляют, что «такие громкие, но неверные выводы делаются из публикуемых Росстатом таблиц смертности и оценок ожидаемой продолжительности жизни при рождении».
В 2016 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин действительно всего на полтора года превысила новый нормативный пенсионный возраст и составила 66,5 лет. У женщин ситуация намного оптимистичнее, их продолжительность жизни равнялась 77,1 лет, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста в 63 года. Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — 14 лет, оговариваются эксперты. Они обращают внимание, что ожидаемая продолжительность жизни за 2016 г. или иной год «не относится к какому-либо реальному поколению» — этот показатель характеризует смертность так называемого условного поколения. Например, сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин, доживших до 55 лет, — почти 26 лет.
Авторы доклада подробно приводят опыт других государств, отмечая, что «в подавляющем большинстве стран пенсионный возраст не зависит от продолжительности жизни», а в прошлом пенсионный возраст в развитых государствах и вовсе был выше средней продолжительности жизни. Эксперты подчеркивают, что Россия несколько запаздывает с повышением пенсионного возраста, и эта мера является неизбежной.
«В противном случае нас ждут или огромные бюджетные расходы на пенсии за счет роста налогов и уменьшения расходов на другие социальные нужны (здравоохранение, образование), или крайне низкие пенсии», — заключают авторы.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. — 62 и 57 лет соответственно.
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