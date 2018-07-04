Назван срок строительства моста на Сахалин

Инженер рассказал, когда может появиться мост на Сахалин

Строительство моста на Сахалин, если его решено будет строить, начнется в 2021 году и продлится пять лет, сообщил в среду на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

Ранее он рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству.