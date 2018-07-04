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Назван срок строительства моста на Сахалин
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Инженер рассказал, когда может появиться мост на Сахалин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительство моста на Сахалин, если его решено будет строить, начнется в 2021 году и продлится пять лет, сообщил в среду на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.
Ранее он рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству.
"В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год. По предварительным оценкам, строительство может продлиться около пяти лет", — заключил Дрокин.
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