Валютные резервы России оказались под угрозой

Валютные резервы России под угрозой

Активы и валюты, в которые Банк России размещает средства, стремительно дешевеют.

Так, например, золото, которое ЦБ РФ активно скупает уже несколько лет, подешевело до минимума с конца прошлого года, а от максимумов апреля потеряло в цене уже около 8,5%.

Из опубликованных на днях данных стало известно, что Банк России в прошлом году начал активно размещать резервы в юанях и утроил эти инвестиции, однако в рамках "торговой войны" с США Народный банк Китая начал проводить девальвацию своей валюты, и за короткий промежуток времени юань потерял к доллару уже 7,5%.

Напомним, ЦБ РФ в IV квартале 2017 г. увеличил долю активов, номинированных в китайских юанях, с 1% до 2,8%.

Отметим также, что совсем недавно Россия провела рекордное сокращение вложений в американский госдолг, то есть в доллары США, снизив их в два раза.

По состоянию на 1 мая доля американских облигаций в резервах ЦБ составляла около 10% — это менее $50 млрд, или около 10%.

Вместе с тем, начиная с апреля именно американский доллар укрепляется ко всем другим валютам.

Индекс доллара к корзине шести основных валют находится в устойчивой растущем тренде.

Все это создает угрозу для международных резервов России — они снижаются.

Только за неделю ЦБ потерял около $6 млрд К 22 июня объем ЗВР составил $456,3 млрд К 15 июня он составлял $462,4 млрд Таким образом, за неделю объем резервов уменьшился на $6,1 млрд

Конечно, пока нет повода драматизировать ситуацию, однако тенденция вызывает определенные опасения, поскольку ЦБ РФ стремится по понятным причинам избавиться от доллара, однако только доллар в последнее время имел тенденцию прибавлять в цене, а не терять.

Напомним также, в кризисный 2014 г. объем международных резервов (МРР) сократился на $125 млрд с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г. В 2015 г. МРР уменьшились на 4,5% (на $17,46 млрд) с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимального значения МРР достигли в августе 2008 г. — $598 млрд В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).

Резервы ЦБ в юанях

Объем резервных активов ЦБ в иностранной валюте и золоте увеличился в IV квартале 2017 г. с $432,8 млрд до $437,8 млрд Следовательно, инвестиции в китайские госбумаги увеличились на $8 млрд

С учетом увеличения вложений в активы, номинированные в юанях, в III квартале 2017 г. почти на $4 млрд (с 0,1% до 1%), доля активов в юанях выросла во втором полугодии 2017 г. на $12 млрд