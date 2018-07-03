«Газпром» ответил на украинские угрозы

«Газпром» прокомментировал заявления Украины о намерении арестовать акции «Северного потока» с целью взыскать с России долг по решению международного суда. Об этом сообщает РБК.

По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, заявления украинской стороны — «это ни о чем». Также он отметил, что в скором времени ситуация прояснится, когда появится решение суда по этому делу.

Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что Киев может арестовать примерно 35 процентов ценных бумаг «Северного потока». При этом России в лице «Газпрома» принадлежит 51 процент акций.