Ещё
«Газпром» ответил на украинские угрозы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» ответил на украинские угрозы 

Lenta.ru 1 час назад
«Газпром» прокомментировал заявления Украины о намерении арестовать акции «Северного потока» с целью взыскать с России долг по решению международного суда. Об этом сообщает РБК.
По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, заявления украинской стороны — «это ни о чем». Также он отметил, что в скором времени ситуация прояснится, когда появится решение суда по этому делу.
>> Украина пригрозила нанести болезненный удар Кремлю
Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что Киев может арестовать примерно 35 процентов ценных бумаг «Северного потока». При этом России в лице «Газпрома» принадлежит 51 процент акций.
Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В целом арбитраж удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую сторону выплатить за недопоставку газа по транзитному договору 2,56 миллиарда долларов. По мнению «Газпрома», в ходе разбирательств судьи допустили существенные процессуальные нарушения.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии18  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали заплатить за СССР93
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы43
Валютные резервы России оказались под угрозой247
На Украине предложили топить российские корабли268
Балерина лишилась ног после отдыха на катере11
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
00:44
Создан инструмент для отслеживания биомаркеров человека
Технологии Наука и техника
00:49
Москвичей ждет самый холодный день
Погода Новости Москвы
00:27
Воздушный шар с людьми приземлился на провода и взорвался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение