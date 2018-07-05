Снижение акцизов остановит рост цен на топливо

Снижение ставок акцизов на бензин должно остановить рост цен на топливо. Соответствующие поправки включены в законопроект о проведении налогового эксперимента в нефтяной отрасли.

Законопроект, который Госдума рассмотрит в третьем чтении на пленарном заседании 5 июля, предполагает проведение в течение 5 лет эксперимента по введению в нефтяной отрасли налога на добавленный доход. Сейчас взимают НДПИ, который зависит от натуральных показателей добычи нефти.

НДД будет зависеть от прибыли нефтяников, так что разработчики новых месторождений будут платить минимальные отчисления. Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров , комментируя законопроект, отметил, что система НДПИ была основана на использовании ресурсов и запасов, разработанных в советское время. А введение НДД будет стимулировать освоение труднодоступных месторождений нефти.

Ко второму чтению документа в него была включена поправка, вызванная ростом цен на топливо. Чтобы остановить рост цен, предлагается снизить ставки топливных акцизов с 1 июня 2018 года. Акцизы на бензин класса 5 уменьшатся на 3700 рублей на тонну, и на дизельное топливо — на 2600 рублей на тонну.

Одновременно с этим законопроектом Госдума рассмотрит в третьем чтении изменения в закон о таможенном тарифе. Предлагается дать правительству право до конца года вводить дополнительные ввозные пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90 процентов. Такая мера уже вводилась в 2011 году, когда, как и в 2018 году, был зафиксирован резкий рост цен на топливо.