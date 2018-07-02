Трамп на тропе войны: могут ли США выйти из ВТО

К чему приведет торговая война между США и ЕС

США готовятся выйти из ВТО . Или как минимум подстроить организацию под себя, так как «время для реформ пришло». Параллельно Вашингтон развернул полномасштабную торговую войну с партнерами в попытке заключить для себя действительно «хорошую сделку». Европа грозит Штатам многомиллиардными убытками.

«Надеюсь, что они изменят свое поведение. Они с нами обращались плохо на протяжении ряда лет… Если они не будут обращаться с нами как следует, мы кое-что сделаем», — намекнул Трамп.

Разговоры о необходимости изменений в ВТО заводил и министр торговли США Уилбур Росс.

«ВТО знает, что некоторые реформы уже необходимо провести. Я считаю, что пришло время для действительно необходимого обновления и синхронизации действий, и мы увидим, к чему это может привести», — полагает Росс.

При этом он уточнил, что пока рано говорить о том, что Соединенные Штаты выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО).

Такое заявление министр торговли сделал после известий о том, что администрация президента США намерена внести в конгресс законопроект, который позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на документы.

Отмечалось, что законопроект был подготовлен по просьбе президента США Дональда Трампа. В случае его принятия

американский лидер сможет утверждать пошлины на импортные товары без одобрения конгресса, что противоречит принципам ВТО.

Мексики и В июне США заявили о введении пошлин на ввоз в Соединенные Штаты из ЕС Канады стали и алюминия. На сталь пошлина будет составлять 25%, на алюминий — 10%. В ответ Еврокомиссия объявила о введении ответных мер — 25-процентный сбор за ввоз в ЕС американских кукурузы, бурбона, стали, алюминия и мотоциклов.

При этом США готовы пойти и дальше в развертывании торговой войны с ЕС.

В конце июня Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 25% на автомобили из европейских стран, если те не уберут торговые преграды для американских компаний.

Президент США в воскресенье заявил в интервью Fox News , что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США «так же плохо», как Китай . При этом он полностью отверг предположения о том, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

«Европейский союз, возможно, так же плох, как и Китай, только меньше. То, что они с нами делают, просто ужасно», — сказал Трамп, описывая, как он выразился, «ситуацию с автомобилями».

В ответ на введение новых пошлин со стороны США в Еврокомиссии пообещали «эквивалентные взыскания, наложенными затронутыми торговыми партнерами».

В письме Еврокомиссии министерству торговли говорится о том, что штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд Документ цитирует The Financial Times

Европейская комиссия также предупредила Соединенные Штаты, что введение пошлин в 25% на автомобили и запчасти производителей из Европы «негативно скажется прежде всего на экономике США».

По мнению ЕС, расследование Вашингтона о том, представляют ли иностранные автомобили и автокомпоненты угрозу для национальной безопасности США, может стать началом полномасштабной торговой войны по всему миру, а также отрицательно сказаться на занятости в американском автопроме, который обеспечивает работой более 4 млн человек.

Как утверждается в документе, торговая политика Трампа может «нанести дальнейший ущерб репутации США».

Как поясняет эксперт « БКС Брокер Оксана Холоденко , оценка Европейской комиссии пока что носит неофициальный характер. Но если предположить, что ЕС предпримет ответные меры, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд, то можно будет действительно говорить о развертывании полномасштабных торговых войн, поскольку эти меры пойдут в дополнение к уже имеющимся на $294 млрд

Это создаст уже риски для мировой экономики в целом, отмечает эксперт. Под ударом торговой войны могут оказаться ведущие экспортеры США: на «зарубежные» рынки приходится около 39% выручки компаний индекса S&P 500, говорит Холоденко.

При этом нынешние действия США нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО), говорят эксперты.

«Заявленная цель Всемирной торговой организации — распространение принципов свободной торговли и стимулирование экономического роста. Участники ВТО обязаны предоставлять всем другим участникам режим наибольшего благоприятствования в торговле. Соответственно, введение односторонних тарифов рядом ведущих мировых держав способно нарушить функционирование организации», — говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Эксперты считают, что до выхода США из ВТО дело все же не дойдет.

«Вряд ли США выйдут из ВТО, им это самим не выгодно. Однако изменение механизма ВТО, повышение действенности организации действительно назрели», — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

В частности, по словам эксперта, необходимо увеличить роль развивающихся рынков в ВТО. Изменения должны коснуться и органа по урегулированию споров в рамках организации. На данный момент торговые споры могут рассматриваться на протяжении нескольких лет, в течение которых действуют все принятые сторонами ограничения, говорит Лисоволик.