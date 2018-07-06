Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов строительства, потребительских услуг и финансовых услуг.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Enagas (MC:ENAG), которые подорожали на 0,560 п. (2,30%), закрывшись на отметке в 24,880. Котировки Cie Automotive SA (MC:CIEA) выросли на 0,600 п. (2,20%), завершив торги на уровне 27,860. Бумаги Melia Hotels International SA (MC:MEL) выросли в цене на 0,220 п. (1,97%), закрывшись на отметке 11,410.

Лидерами падения стали акции Tecnicas Reunidas (MC:TRE), цена которых упала на 0,780 п. (2,81%), завершив сессию на отметке 26,940. Акции Bankia SA (MC:BKIA) поднялись на 0,065 п. (1,94%), закрывшись на уровне 3,294, а Indra Sistemas (MC:IDR) снизились в цене на 0,160 п. (1,56%) и завершили торги на отметке 10,090.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (114) превысило количество закрывшихся в минусе (66), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций Indra Sistemas (MC:IDR) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,56%, 0,160 п., и завершили торги на отметке 10,090.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,27%, или 3,40, достигнув отметки $1.255,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 1,19%, или 0,87, до $73,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,23%, или 0,18, до отметки $77,21 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,39% до 1,1736, а котировки EUR/GBP повысились на 0,03%, достигнув отметки 0,8847.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,35% до 93,80.