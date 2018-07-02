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Россия останется без нового рекордного урожая
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Россия останется без нового рекордного урожая 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Урожай зерновых и зернобобовых в 2018 году будет на 10-15 процентов ниже прошлогоднего, когда был установлен национальный рекорд. Об этом Reuters рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная.
« [Урожай прогнозируется] немного меньше среднего за последние пять лет», — сказала Страшная.
При этом общее состояние посевов, как озимых, так и яровых, по ее словам, «достаточно удовлетворительное и даже хорошее почти везде». Во многом итоговые показатели урожая будут зависеть от количества осадков в июле.
«Мы ждем осадки и из этого исходим в наших прогнозах», — отметила Страшная.
Сейчас во многих регионах России наступила благоприятная погода для посевов как раз из-за прошедших дождей, однако кое-где сохраняется засуха. Особенно тревожная ситуация, по словам представителя Гидрометцентра, складывается в Поволжье, Ставропольском крае и на востоке Южного федерального округа.
На сегодняшний день Минсельхоз ожидает урожай зерновых по итогам 2018 года на уровне 100 миллионов тонн. Это на 35,4 миллиона тонн меньше, чем было в прошлом году, когда был побит рекорд 1978 года — 132 миллиона тонн.
Из-за обильного урожая российские экспортеры столкнулись с трудностями при поставках зерна за рубеж. В конце марта им не хватило зерновозов, около четверти которых было списано из-за устаревания.
В конце июня Bloomberg рассказал о новом способе вывоза зерна из страны, который опробовали экспортеры. Они грузят пшеницу на маленькие суда в Азовском море и довозят ее до больших кораблей в Керченском проливе. Делать это приходится из-за перегруженности черноморских портов.
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