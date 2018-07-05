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Раскрыта судьба полученных от повышения НДС денег
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Раскрыта судьба полученных от повышения НДС денег 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Средства, которые планируется получит от повышения ставки НДС до 20 процентов, будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру. Бизнес получит дополнительные преференции, заявил первый вице-министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».
По его мнению, дополнительные средства позволят также увеличить темпы роста экономики и инвестиционную активность в России. Для бизнеса при повышении НДС сохранят льготные ставки по продовольственным товарам, медпрепаратам, школьной форме и другим позициям, по которым сегодня действует 10-процентная ставка НДС, отметил министр.
«Безусловно, влияние повышения НДС на инфляцию есть. Мы считаем, что в нынешних условиях оно не столь существенно. Тем не менее, минусы от повышения НДС, если сравнивать с плюсами, когда мы получим дополнительные ресурсы и перераспределим из экономики в сектор, который даст лучшее качество услуг, гораздо больше», — добавил Силуанов.
О повышении НДС с 18 до 20 процентов объявил 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев. Решение вступит в силу 1 января 2019 года. В тот же день стало известно о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин к 2034 году.
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