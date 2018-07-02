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«Северный поток-2» расколол ЕС
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Евродепутат сообщила о расколе в ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
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Она подчеркнула, что российский газопровод "Северный поток — 2" будет строиться и дальше.
"В Евросоюзе сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США. Собственно, он был всегда, но, так как ситуация сейчас обострилась, то время от времени можно видеть выступления политиков, занимающих ту или иную позицию. О том, что Северный поток не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет", — сказала Тоом.
Ранее в Совфеде ответили на призыв Эстонии остановить "Северный поток— 2".
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