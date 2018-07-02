Долги тянут на дно: как гослизинг разоряет Россию

Государственная транспортная лизинговая компания все глубже погружается в долговую яму: в июне она выпустила облигаций почти на 20 млрд руб., а всего с начала года — на 50 млрд Ее обязательства теперь составляют около 300 млрд руб. Наращивание долгов происходит на фоне полученного в 2017 году 4-миллиардного убытка. Заемные средства компания тратит на неоднозначные программы, такие как трейд-ин вертолетов.

В июне этого года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила два выпуска биржевых облигаций номинальной стоимостью $150 млн и 10 млрд рублей.

«Общество успешно использовало возможности локального рынка для удовлетворения потребности в валютном финансировании в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры на международных рынках капитала», — прокомментировал размещение валютных бумаг первый заместитель генерального директора компании Антон Борисевич.

«Спрос, в первую очередь, связан с отсутствием качественного предложения на российском рынке. И когда появляются бумаги государственных предприятий на рынке, инвесторы проявляют к бумагам интерес, тем более что ставки по ним более чем в три раза выше банковских депозитов», — поясняет аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин

В этом году помимо упомянутых выпусков ГТЛК разместила еще три выпуска по 10 миллиардов. Таким образом, общий объем заимствований с начала года составил около 50 млрд руб. Столько же компания заняла за весь прошлый год (40 млрд рублей и $170 млн).

По итогам кампании заимствований этого года общий размер обязательств ГТЛК, вероятно, превысит 300 млрд рублей. Пока компания не опубликовала отчетность даже за первый квартал этого года. По итогам 2017 года обязательства росли опережающими темпами по отношению к активам и другим финансовым показателям.

Долг вырос почти на 60% — со 174,2 до 275,3 млрд руб. В тоже время темпы роста активов были существенно ниже — 46,7%, их размер увеличился до 340,6 млрд руб.

Сейчас размер обязательств все еще меньше активов, но скорость их прироста выглядит угрожающе. Долг при этом в десять раз выше размера выручки. ГТЛК получила от своей деятельности в 2017 году 29,8 млрд руб., темпы роста выручки (34,8%) также сильно уступали темпам наращивания долговой нагрузки.

Стоит также подчеркнуть, что ГТЛК получила в прошлом году убыток в 3,9 млрд руб.

«Убыток, полученный по итогам 2017 года, носит единовременный характер и не окажет влияния на кредитоспособность Группы ГТЛК», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, пообещав, но так и не разъяснив причины многомиллиардных потерь.

Согласно отчетности компании, наибольший отрицательный вклад внесли статьи «амортизация по операционному лизингу», «процентные расходы», «убыток от обесценения процентных активов». Отдельно можно отметить, что почти на полмиллиарда в 2017 году выросли административные расходы и достигли без малого 2 млрд руб.

В предыдущие два года ГТЛК получала символическую прибыль: в 2015 году — 59 млн руб., в 2016 году — 80 млн руб.

На фоне наращивания портфеля активов и долговой нагрузки ГТЛК пользуется тем, что ее единственный акционер — это государство в лице Министерства транспорта , и получает регулярные вливания из бюджета.

В 2009-2017 гг. правительство РФ внесло 68,6 млрд руб. в капитал компании. В прошлом году объем докапитализации составил 11,3 млрд руб. «в целях финансирования поддержки лизинга отечественных вертолетов, самолетов L-410 и ИЛ-96-400М, а также реализации проекта развития паромной переправы Ванино Холмск », сообщает ГТЛК.

Займы и средства от докапитализации ГТЛК тратит на основную деятельность, правда, проекты в последнее время компания придумывает достаточно экзотические. В частности, в мае была презентована программа трейд-ин вертолетов. В компании заявили, что это «ноу-хау для российского рынка».

По условиям программы, при заказе нового отечественного вертолета в лизинг в ГТЛК стоимость имеющегося у лизингополучателя воздушного судна иностранного производства возможно засчитать как первый взнос либо авансовый платеж. Параметры программы предполагают финансовый лизинг сроком на 10 лет.

В ГТЛК пояснили «Газете.Ru», что бывшие в эксплуатации иностранные вертолеты будут реализовываться за рубежом. А главная идея программы трейд-ин вертолетов — импортозамещение.

«С учетом того, что ГТЛК является государственным инструментом развития транспортной отрасли и поддержки транспортного машиностроения, с помощью этой программы решается сразу несколько важных задач: загрузка российских предприятий и увеличение высокотехнологичных рабочих мест, обновление парка возрастной иностранной техники на новую отечественную и, соответственно, снижение авиационных инцидентов», — считают в компании.

Аналитики пока сдержанно оценивают перспективы вертолетного трейд-ина. Тема потенциально может быть интересна, но сам рынок иностранных вертолетов с российскими аналогами очень маленький,

Но в ГТЛК оптимистичны. По подсчетам компании, емкость рынка по объему лизингового портфеля по новым вертолетам российского производства составляет 5-6 млрд рублей, по объему выкупа иностранных вертолетов — 15-18 млрд рублей, по количеству вертолетов — до 200 воздушных судов.

Олег Пантелеев , исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт», говорит, что вопрос не только в схеме как таковой, сколько в выкупной цене, которая пойдёт в зачет стартового взноса, и в месячном платеже за лизинг нового российского вертолета.

Он также отмечает, что «большинство „иномарок“ на российском рынке — вертолеты Robinson R-44, отечественных аналогов этой машины не существует». Robinson R-44 — это легкий вертолет со взлетной массой до 2 тонн, а самые легкие машины, которые производятся холдингом «Вертолеты России» , это «Ансат» и Ка-226Т со взлетной массой 3,6 т.

Ситуацию может поправить появление в продуктовой линейке «Вертолетов России» леегкой машины VRT500. Но пока ее еще нет. В апреле этого года холдинг пообещал создать летный образец только к концу 2019 года.

«В настоящий момент ведутся прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время специалисты «ВР-Технологий» планируют приступить к аэродинамическим испытаниям», — сообщал холдинг.

Стоит также подчеркнуть, что условия лизинга авиатехники от ГТЛК не носят льготный характер и находятся в рыночных параметрах. В компании «Газете.Ru» отметили, что условия ГТЛК выгодны тем, что «производитель дает нам скидку за счет большого объема заказа, тем самым снижая стоимость вертолета». «Среди российских лизинговых компаний у ГТЛК самая привлекательная ставка по всем продуктам. Более того, она номинирована в рублях, что снижает валютные риски», — добавили в ГТЛК.

Эти условия справедливы и для самолетов отечественного производства. ГТЛК предлагает новые SSJ100, их сейчас в портфеле компании 36 штук. Правда, лайнеров Airbus и Boieng намного больше — 48 (29 европейских и 19 американских машин), и еще есть восемь штук канадских Bombardier.

Олег Пантелеев подчеркивает, новый самолет такой размерности (как Суперджет») получить дешевле просто невозможно. «В целом условия лизинга вполне конкурентны», — считает он. В то же время «ставка, которую предлагает ГТЛК, конечно, выше, чем за иномарку со вторичного рынка», признает аналитик.