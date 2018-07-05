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Кто заинтересован в резком росте цен на нефть?
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Кто заинтересован в резком росте цен на нефть? 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: www.vestifinance.ru
Крупные государства, покупающие нефть из Ирана, едва ли прислушаются к призыву США отказаться от импорта. Ключевые союзники хотят отказаться от санкций. При этом ОПЕК будет иметь проблемы с повышением производительности в краткосрочной перспективе. Как отмечают авторы Oilprice.com, в нынешнем мире правила игры ОПЕК+ теперь де-факто контролируются главной державой ОПЕК Саудовской Аравией совместно со страной, не входящей в ОПЕК, Россией.
Россия может даже присоединиться к ОПЕК в качестве ассоциированного члена. В двустороннем соглашении Эр-Рияд-Москва предусмотрено ключевое условие, в рамках которого новые меры по повышению или снижению добычи нефти являются новой нормой. Некоторые крупные члены ОПЕК не совсем довольны. На недавней встрече в Вене три государства-члена ОПЕК — Иран, Ирак и Венесуэла — безуспешно попытались наложить вето на стремление увеличить производство. Производство Венесуэлы фактически падает. Иран, столкнувшись с декларацией США об экономической войне, едва наращивает производство. И Ираку потребуется время для увеличения объема производства.
Goldman Sachs отмечает: "Нефтяной рынок по-прежнему испытывает дефицит, требуя, чтобы более высокие объемы производства ОПЕК и России позволили избежать расходования запасов к концу года". Goldman Sachs ожидает, что производство ОПЕК и России вырастет на 1,3 млн баррелей в день к концу от 2019 г. Однако трейдеры из стран Персидского залива заявили Asia Times, что это нереалистично: "У Goldman Sachs нет показателей, подтверждающих способность России и Саудовской Аравии добывать так много нефти. В лучшем случае это будет 1 млн баррелей в день. И вряд ли Россия будет пытаться нанести ущерб Ирану, даже если и сможет".
Добыча нефти ОПЕК с 2012 года
Теоретически Россия и Иран, которые находятся под санкциями США, координируют свою энергетическую политику. Оба заинтересованы в противодействии американской сланцевой нефтедобыче. Аналитики считают, что только при ценах на нефть в $100 за баррель добыча будет очень выгодной. И нефть, и газ, добытые в США, являются краткосрочным фактором, который исчерпает себя через 15 лет. Более того, суть в том, что сланцевая нефтедобыча может оказаться ничем иным, кроме как схемой Понци. В те дни администрация Обамы приказала Эр-Рияду развязать де-факто войну с ценами на нефть, чтобы нанести вред как России, так и Ирану. Тем не менее игра меняется, когда Венесуэла теряет 1 млн баррелей в день, а Иран в рамках предстоящих санкций может потерять еще 1 млн баррелей. Как сообщает Asia Times, ОПЕК (и Россия) может в лучшем случае увеличить производство на 1 млн баррелей в день. Это займет определенное время, потому что, как отметили трейдеры стран Персидского залива, "сокращение в 800 тыс. баррелей в день происходит из-за истощения, которое не может быть восстановлено".
Производителям нефти не нужны высокие цены Большинство нефтедобывающих стран не стремятся к высоким ценам на нефть. Когда это происходит, спрос снижается и мощный импульс получает конкуренция в виде электрических транспортных средств. Отчасти это объясняет, почему Эр-Рияд преобладал в войне по ограничению цен в Вене. Саудовская Аравия — это единственный производитель с некоторыми резервными возможностями; реальные показатели остаются источником бесконечных дебатов в энергетических кругах. Иран, находящийся под санкциями США, остро нуждается в дополнительном энергетическом доходе. Суть в том, что, несмотря на соглашение в Вене, цена на нефть вырастет в краткосрочной перспективе. Аналитики BNP Paribas утверждают, что проблемы поставок с Венесуэлой и Ливией, а также "неопределенность" в плане санкций в отношении Ирана приводят к "фундаментальным факторам на рынке нефти, которые благоприятны для роста цен на нефть в течение следующих шести месяцев, несмотря на ОПЕК+".
Министр нефти Ирана Бижан Зангане сделал все возможное, чтобы преуменьшить показатели того, сколько нефти действительно поступит на рынок. Вместе с трейдерами из стран Персидского залива он, конечно же, знает, что недостижим показатель в более 1 млн баррелей в день и что такое увеличение производства потребует времени. Учитывая, что в условиях реальной политики Эр-Рияд просто не может принять какое-либо решение в нефтяной политике, не согласовав его с США, предстоит выяснить, как Вашингтон отреагирует на новое долгосрочное соглашение Эр-Рияд-Москва. Зангане не ожидал, что покупатели дождутся отмены санкций у Вашингтона. Total и Royal Dutch Shell уже перестали покупать. Крупнейшими нефтяными потребителями Ирана являются Китай, Индия, Южная Корея и Турция. Индия будет покупать иранскую нефть за рупии. Китай также останется недосягаем для команды администрации Трампа. Например, Sinopec сильно нуждается в иранской нефти для новых нефтеперерабатывающих заводов в разных китайских провинциях и не остановит покупки. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил: "Решения, принятые США по этому вопросу, не обязательны для нас". Иран — это поставщик нефти номер один для Турции, на долю которого приходится почти 50% общего объема импорта. И Ирак не откажется от стратегического энергетического сотрудничества с Ираном. Правило цепей поставок действуют. Багдад отправляет нефть из Киркука на нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе в Иран и получает переработанную иранскую нефть для Южного Ирака. Россия не откажется от намерения инвестировать $50 млрд в энергетическую инфраструктуру Ирана. Япония и Южная Корея активно лоббируют возможность получить отказ. Министерства энергетики Южной Кореи заявило: "Мы находимся в том же положении, что и Япония. Мы ведем переговоры с США и будем продолжать вести переговоры, чтобы получить освобождение".
ЕС-3 (Франция, Великобритания и Германия), а также Китай и Россия, которые договорились о ядерной сделке Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий, или JCPOA), наряду с Японией и Южной Кореей продолжат рассуждать о том, что односторонняя экономическая война администрации Трампа с Ираном, по сути, является нарушением договора, одобренного ООН, полностью игнорируя страны, которые обязались защитить JCPOA. Однако в реальности этого не случится. Действие, которое заслуживает внимания, произошло на Шанхайской фондовой бирже. В конце марта были заключены контракты в нефтеюанях. К маю они уже заняли 12% мирового рынка. Цена барреля нефти в юанях колебалась между Brent и WTI. Китай делает ставку одновременно на Саудовскую Аравию и Иран. China Investment Corp. вполне может купить 5% акций Aramco, что составляет примерно $100 млрд Параллельно Китай начал платить за иранскую нефть в юанях в 2012 г.
Объем энергетического бизнеса с Китаем может скоро достигнуть $40 млрд в год. Иран прочно связан с нефтеюанями. Он может полагаться на флот застрахованных супертанкеров в плане экспорта собственной нефти. Расчет Ирана заключается в том, что экономическая война Вашингтона способствовала бы росту цен на нефть. Таким образом, даже если экспорт Ирана пострадает, энергетического дохода это не коснется. Иран — и Россия — могут похвастаться огромными запасами нефти и газа на $45 трлн. Американская сланцевая нефтедобыча в значительной степени является мифом. Объема нефти в Саудовской Аравии хватит в лучшем случае на 20 лет поставок. Подозрительные игроки вряд ли будут сидеть сложа руки, пока бесконечно демонизируемая Россия, так же как Норвегия, строит солидный средний класс за счет нефтяных доходов и огромных профицитов текущего счета. Колокола прозвучат под мотив "Путин завладел ОПЕК". Фактически именно Путин убедил Мухаммеда бин Салмана, что они должны объединить усилия в сражении со сланцевой нефтедобычей США. Головоломка ОПЕК+Иран далека от решения. Ясно одно: будущее говорит о жестоких войнах за ресурсы.
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