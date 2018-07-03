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Медведев подписал регулирующие сбор биометрии документы
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Медведев подписал регулирующие сбор биометрии документы 

Деловая газета «Взгляд» 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Документы, необходимые для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Документы опубликованы на сайте кабинета министров.
Были установлены требования к фиксации действий при размещении биометрических данных в электронном виде, что необходимо для регистрации граждан России в единой системе идентификации и аутентификации сведений и в единой информационной системе персональных данных.
Требования распространяются на уполномоченных сотрудников госорганов, банков и иных организаций, пользующихся ЕСИА и единой биометрической системой.
В справке к документу говорится, что «реализация механизма фиксации действий необходима для обеспечения защиты прав российских граждан при их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и размещении сведений о них в единой биометрической системе, безопасности и исключения рисков совершения мошеннических действий со стороны уполномоченных сотрудников».
Вторым постановлением был утвержден состав размещаемых в единой биометрической системе сведений. В их число вошли изображение лица, полученное с помощью фотовидеоустройств, и данные голоса человека.
Также подписано распоряжение, по которому утверждается форма согласия гражданина на обработку сведений, необходимых для его регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, биометрических персональных данных для размещения в единой информационной системе персональных данных.
Ранее сообщалось, что с 1 июля все российские банки начали собирать биометрические данные клиентов.
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