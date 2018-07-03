Медведев подписал регулирующие сбор биометрии документы

Документы, необходимые для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым

Документы опубликованы на сайте кабинета министров.

Были установлены требования к фиксации действий при размещении биометрических данных в электронном виде, что необходимо для регистрации граждан России в единой системе идентификации и аутентификации сведений и в единой информационной системе персональных данных.

Требования распространяются на уполномоченных сотрудников госорганов, банков и иных организаций, пользующихся ЕСИА и единой биометрической системой.

В справке к документу говорится, что «реализация механизма фиксации действий необходима для обеспечения защиты прав российских граждан при их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и размещении сведений о них в единой биометрической системе, безопасности и исключения рисков совершения мошеннических действий со стороны уполномоченных сотрудников».

Вторым постановлением был утвержден состав размещаемых в единой биометрической системе сведений. В их число вошли изображение лица, полученное с помощью фотовидеоустройств, и данные голоса человека.

Также подписано распоряжение, по которому утверждается форма согласия гражданина на обработку сведений, необходимых для его регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, биометрических персональных данных для размещения в единой информационной системе персональных данных.

Ранее сообщалось, что с 1 июля все российские банки начали собирать биометрические данные клиентов.