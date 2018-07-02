Путин продлил санкции против Украины

Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

Российский президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий запрет на перевозки украинских товаров через территорию страны. С 2016 года товары, которыми Украина торгует с Казахстаном Киргизией , могут попадать в РФ только из Белоруссии . Как отмечают эксперты, данная мера является экономическим ответом Москвы на потери российского бюджета при транзите газа через украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин продлил запрет на транзит украинских товаров через Россию в другие страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступил в силу с 29 июня. Согласно документу, запрет продлен на полгода, с 30 июня 2018 года до 1 января 2019 года.

Напомним, что в 2016 году Россия запретила транзит некоторых товаров, которые Украина поставляет в Казахстан и Киргизию. Это решение было принято для защиты экономики России от рисков в связи с тем, что 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли Украины и ЕС . До этого любые украинские товары, кроме сахара, ввозились на территорию РФ без взимания пошлин.

По оценке украинских экономистов, меры по запрету транзита через РФ нанесли ущерб Киеву минимум на $400 млн Такие цифры приводит ФАН. В связи с этим Украина подала иск во Всемирную торговую организацию , пытаясь оспорить ограничительные меры, однако никакого решения по данному вопросу пока что не принято.

При этом Россия может снять запрет на транзит товаров с Украины в Евразийский экономический союз (куда входят Киргизия и Казахстан), если будет возможность прослеживать весь их путь.

Сейчас перевозка товаров из Украины через РФ может вестись только с территории Белоруссии. При этом все украинские товары при въезде в РФ и выезде из неё должны быть опломбированы.

Российские эксперты сходятся во мнении, что подобная экономическая санкция является зеркальным ответом Москвы на антироссийские санкции Киева.

По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Россия и Украина смогут приступить к поиску компромисса и ослабления взаимных санкций, только когда Киев захочет нормализовать отношения с РФ.

При этом, по мнению Денисова, действия официального Киева и украинских предпринимателей расходятся.

«Парадокс заключается в том, что если на политическом уровне официальный Киев продолжает делать все, чтобы минимизировать в том числе и экономические связи с Россией, то реальный сектор экономики, люди, которые занимаются бизнесом на Украине, продолжают делать все, чтобы эти отношения не были разрушены полностью. По состоянию на конец прошлого года товарооборот между Украиной и Россией вырос примерно на 30%, несмотря на все политические решения Киева, призванные этот товарооборот ограничить», — приводит слова Денисова РИА «Новости».

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа отметил, что этот запрет применяется уже не первый год и продлевается не в первый раз. В прошлый раз он был продлен буквально полгода назад (в январе 2018-го).

«Довольно закономерная и адекватная мера в отношении Украины, учитывая, сколько Россия потеряла при транзите газа через украинскую территорию.

Кроме того, из-за позиции Киева наша страна вынуждена искать альтернативные пути транзита своего сырья в Европу. Мы находимся под прессингом санкций, накладываемых на нас со стороны стран Запада, –— рассказал он в беседе с ФАН.

По его мнению, Россия «может и должна зарабатывать уже только на своем географическом положении». Эксперт считает, что при развитой инфраструктуре данное направление может принести значительный доход в бюджет РФ.

Украина также регулярно расширяет экономические ограничения против России. Так, 22 июня Киев внес в санкционный список новые российские организации, в том числе Союз пенсионеров России, движение «Корпус „За чистые выборы“, „Боевое братство“, Союз ветеранов Афганистана . Кроме того, в список был внесен внесен ряд политических партий и сотрудники ЦИК России

»Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отражает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории», — сказала Захарова.

В феврале этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что все антироссийские санкции должны оставаться в силе.

По его мнению, даже частичная отмена ограничительных мер будет воспринята Москвой как «слабость Запада», что приведет к расколу Европы.

Первые санкции были утверждены Украиной в декабре 2015 года. Тогда под запрет ввоза из России на территорию Украины попали мясные, молочные продукты, хлебобулочные изделия, детское питание, корма для животных, ряд медицинских препаратов и удобрений.