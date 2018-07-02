Ставка ипотеки для долевого строительства в мае составила 9,39% (графики) 

По данным Банка России на 0,04 п.п. (с 9,43 до 9,39%) снизилась за месяц ставка по ипотечным кредитам для долевого строительства. В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в мае 2018 года, средневзвешенная ставка составила 9,56%. По сравнению с таким же показателем мая 2017 года произошло снижение ставки на 1,77 п.п. (с 11,33 до 9,56%). При этом снижение ставки по ИЖК, выданным для долевого строительства, за год составило 1,52 п.п. (с 10,91 до 9,39%), а ставка ИЖК под залог уже построенного жилья снизилась на 1,93 п.п. (с 11,56 до 9,63%). За год разница между ставками ипотечных жилищных кредитов всех видов и для долевого строительства уменьшилась в 2,5 раза с 0,42 п.п. до 0,17 п.п. При этом в мае разница между ставками увеличилась по сравнению с апрелем (0,14 п.п.) и по сравнению с мартом (0,1 п.п.). Разница между ставками ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для долевого строительства за год уменьшилась в 2,7 раза с 0,65 п.п. до 0,24 п.п.