«Мало рычагов»: Трамп не остановит «Северный поток — 2»‍

Даже если США введут санкции против европейских партнеров «Северного потока — 2», они не смогут достичь цели и остановить строительство газопровода, утверждают немецкие СМИ. Торговая война, развязанная Америкой, рассердила европейцев. При этом власти США уже заявили, что санкции против газопроводов с российским участием вводить не будут. По словам экспертов, у США действительно не осталось рычагов влияния на проект.

В частности, в материале издания указывается на то, что последним шансом президента США Дональда Трампа могло бы стать введение экономических санкций против пяти западных энергетических концернов, имеющих долю в проекте, но это все равно может не привести к поставленной цели.

Как пишет Die Welt, американские санкции в случае их объявления будут, наоборот, способствовать реализации проекта, тем более что недавно разразившийся торговый спор с США и без того рассердил европейцев.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. ЕС , Россия, КНР и другие страны объявили об ответных мерах. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза, если Брюссель не отменит торговых барьеров для американских товаров.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области , далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

Ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте «Северный поток — 2» и грозили санкциями тем странам, которые не пойдут на это.

Госсекретарь Майк Помпео заявлял на слушаниях в сенате, что американские власти активно работают с партнерами из ЕС, чтобы убедить их отказаться от строительства газопровода. По его словам, согласие Европы на строительство противоречит политике «противодействия России».

«Северный поток — 2» — это один из нескольких примеров, с точки зрения того, что мы даем России возможность осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе», — говорил Помпео.

Швеция. При этом большинство европейских партнеров, несмотря на угрозы со стороны США, выдали разрешение на строительство газопровода. В частности, на такой шаг пошли Германия, Финляндия

Проблемы возникли только с Данией . Она осталась последней страной, которая может несколько затруднить строительство газопровода.

Копенгаген намерен задержать строительство «Северного потока — 2», однако учитывая, что этот проект носит общеевропейский характер, готов обсудить вопрос с другими партнерами. Такое заявление на прошлой неделе сделал премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен

По его словам, в парламенте находятся законодательные инициативы, блокирующие или по крайней мере задерживающие строительство проекта. Однако премьер Расмуссен признал, что Дания не в состоянии решить этот вопрос, поэтому страна пока не принимает никаких законодательных инициатив, направленных против «Северного потока — 2».

При этом заминка с Данией не приговор для «Северного потока — 2». Уже полученные разрешения на строительство в трех европейских странах покрывают 89% маршрута.

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов на днях заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть пущен в обход Дании, власти которой не выдали разрешения на строительство, так как никаких действенных препятствий для его строительства нет.

Однако это может привести к «небольшому удорожанию проекта и, может быть, к небольшой отсрочке в его запуске». Ранее планировалось, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Между тем на днях американские власти сообщили Германии, что пока не собираются вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием.