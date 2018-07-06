Рынки замерли, металлы дешевеют

В пятницу, 6 июля, российский рынок акций снижается в связи с падением цен на нефть. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи отступил на 1% ко вчерашним уровням закрытия торгов к 2324 п., долларовый индекс РТС просел на 1,2% до 1158 п. Нефтяные котировки марки Brent опустились к $76,5 за баррель, вероятно, в результате реакции на рост запасов сырья в США . До конца дня возвращение к положительному тренду маловероятно. Индекс Мосбиржи в случае отсутствия каких-либо новостей по торговому спору может закрыться в диапазоне 2320-2330 п.

Внешний фон разбалансирован вследствие взаимного введения импортных пошлин США и Китаем . Инвесторы ожидают дальнейших шагов от сторон, которые могут улучшить или ухудшить сложившуюся ситуацию. Поэтому особой активности на мировых площадках не наблюдается. Рынки замерли, металлы дешевеют. Европейские фондовые индексы и бенчмарки развивающихся стран практически стоят на месте.

Вместе с тем участники рынков настроены, скорее, оптимистично, предполагая скорый диалог между конфликтующими сторонами и урегулирование проблемы. Если эти ожидания оправдаются, не исключено, что начавшийся накануне подъем на рынках получит продолжение.

Рубль в ходе сегодняшних торгов уступил позиции доллару США и евро. Курс доллара США двинулся в сторону 63,3 руб. /$, курс евро, соответственно, достиг 74 руб. /€.