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Официальный курс рубля вырастет на выходных
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Официальный курс рубля вырастет на выходных 

Свободная пресса 6 июля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 7 июля.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,1216 рубля, что на 14 копеек ниже курса доллара, который был установлен на пятницу, 6 июля.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,9028 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на шесть копеек.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины в субботу снизится на десять копеек и составит 67,9731 рубля.
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