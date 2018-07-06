Официальный курс рубля вырастет на выходных

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 7 июля.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 63,1216 рубля, что на 14 копеек ниже курса доллара, который был установлен на пятницу, 6 июля.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,9028 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на шесть копеек.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины в субботу снизится на десять копеек и составит 67,9731 рубля.

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