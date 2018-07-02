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США проигнорируют нормы ВТО
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СМИ: в США подготовили законопроект об игнорировании норм ВТО 

Газета.Ru 2 июля 2018
Фото: Reuters
Администрация президента США может внести в конгресс законопроект, который позволяет Соединенным Штатам фактически игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта.
Как отмечается, проект закона наделит Дональда Трампа правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Кроме того, документ позволит США игнорировать базовые принципы ВТО.
Источник в конгрессе отметил, что принятие такого законопроект равносильно выходу США из ВТО. При этом он подчеркнул, что конгресс никогда не позволит президенту США получить оговоренные в документе полномочия.
Ранее Трамп прокомментировал сообщения о его желании вывести США из ВТО.
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