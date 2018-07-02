США проигнорируют нормы ВТО

СМИ: в США подготовили законопроект об игнорировании норм ВТО

Как отмечается, проект закона наделит Дональда Трампа правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Кроме того, документ позволит США игнорировать базовые принципы ВТО.

Источник в конгрессе отметил, что принятие такого законопроект равносильно выходу США из ВТО. При этом он подчеркнул, что конгресс никогда не позволит президенту США получить оговоренные в документе полномочия.

Ранее Трамп прокомментировал сообщения о его желании вывести США из ВТО.