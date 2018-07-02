За обман потребителей начнут жестко наказывать

Штрафы за обман потребителей увеличатся до миллиона рублей

Санкции за нарушение прав потребителей могут быть существенно ужесточены — некоторые штрафы за правонарушения в этой сфере увеличатся в 10-50 раз. Соответствующий законопроект подготовила группа сенаторов. О подробностях этой законодательной инициативы « Парламентской газете » рассказал один из авторов, зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко

— Вячеслав Степанович, почему существующая система санкций неэффективна для наказания недобросовестных производителей и продавцов?

— Это связано с доходами предпринимателей. Например, за продажу некачественного товара полагается штраф до 30 тысяч рублей. Что такое 30 тысяч для крупной торговой сети? Копейки. Бизнес получает гораздо более высокую прибыль.

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей работает над 16 законопроектами. Два из них уже внесены. Первый касается качества детского питания, он будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

За продажу некачественного товара полагается штраф до 30 тысяч рублей. Что такое 30 тысяч для крупной торговой сети? Копейки.

А в июле запланировано первое чтение законопроекта об усилении административной и уголовной ответственности за обман покупателей. Мы предлагаем расширить меры уголовного преследования. Сегодня уголовную ответственность несёт производитель или продавец, который совершил нарушение, приведшее к угрозе здоровью или к смерти человека. С нашей точки зрения, нужно наказывать по уголовной статье за продажу продуктов, которые привели к массовому отравлению.

Считаю, что за обвес и обсчёт покупателей штрафы для физических лиц нужно повысить с нынешних трёх-пяти тысяч до шести-десяти тысяч рублей, а для юрлиц — с 20-50 тысяч до 200-500 тысяч. За предоставление недостоверной информации о товаре, работе и услуге, изготовителе или продавце предлагается ввести максимальный штраф для должностных лиц до 15 тысяч рублей (сейчас это одна тысяча), а для юрлиц — до 500 тысяч рублей (сейчас — 10 тысяч).

Увеличатся и санкции за продажу некачественного товара — с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За обман потребителя наказание для юрлиц предлагаем поднять со 100 тысяч до одного миллиона. За производство товара без маркировки наказания будут варьироваться от штрафа, достигающего один миллиона рублей, до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до двух миллионов рублей. Сейчас максимальный штраф за отсутствие маркировки — не более 300 тысяч.

— В прошлом году утверждена Стратегия защиты прав потребителей. Что она предусматривает и насколько успешно реализуется?

— В апреле прошлого года президент Владимир Путин провёл заседание Госсовета, на котором дал Роспотребнадзору поручение разработать стратегию защиты прав потребителей, рассчитанную до 2030 года. Правительство эту стратегию утвердило прошлой осенью. Предусматривается комплекс мер, включающих в себя совершенствование законодательства, вовлечение общественных организаций в защиту покупателей, составление рейтинга субъектов Федерации. Эти меры уже работают. Осенью мы планируем провести всероссийское мероприятие, на котором обсудим возможности более тесного сотрудничества в этой области надзорных органов и общественных организаций.

Если мы будем заботиться о том, чтобы люди получали доброкачественные услуги, хорошие продукты, медицинское обслуживание, то человек будет меньше тратить средств на лечение и повышать своё благосостояние.

— Насколько эффективно работают общественные организации в этой сфере?

— Сейчас в России зарегистрировано около 350 таких организаций, из них реально работают не больше 50. Эффективно работающих в масштабах всей России можно пересчитать по пальцам. Иногда создаются лжезащитные организации, чтобы ставить препоны бизнесу. Такие организации нужно исключать, а эффективно работающие поддерживать. Есть ассоциации защиты прав потребителей в здравоохранении, образовании, других сферах. Нужно скоординировать их работу и выстроить систему взаимодействия. В итоге мы хотим добиться, чтобы на каждую жалобу от граждан была адекватная реакция и были приняты меры для предотвращения нарушений прав потребителей.

— Почему вы считаете, что защита прав потребителей поможет в борьбе с бедностью?

— Качественные товары и услуги — это и экономия средств, и сохранение здоровья граждан. А здоровье — залог работоспособности и повышения уровня дохода. Если мы будем заботиться о том, чтобы люди получали доброкачественные услуги, хорошие продукты, медицинское обслуживание, то человек будет меньше тратить средств на лечение и повышать своё благосостояние.