Иностранцев «заманят» в российские санатории

Популярность российских санаториев у интуристов повысят электронные визы

На территории России открыты 53 курорта, причём 18 из них уникальны по природным факторам и не имеют аналогов в мире. Как повысить доступность санаториев и заинтересовать ими иностранных гостей, обсудили в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Как привлечь иностранцев на российские курорты

К 2024 году объём экспорта услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт, должен увеличиться до 100 миллиардов долларов в год. Такое поручение содержится в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». У отечественных курортов в этом смысле есть неплохой потенциал, уверяют эксперты.

По мнению генерального директора Национальной курортной ассоциации Натальи Прониной, ещё больше повысить их привлекательность в глазах иностранцев могли бы визовые послабления.

«Во-первых, это увеличение до 30 дней срока безвизового нахождения на территории России для иностранных туристов, целью которых является санаторно-курортное лечение. Во-вторых, внедрение специальной медицинской визы сроком до шести месяцев для иностранцев, прибывающих в Россию для лечения, реабилитации, оздоровления», — перечислила она.

Все предложения такого рода в Совете Федерации анализируют, заверил член Комитета палаты регионов по социальной политике Игорь Фомин . Однако идти по пути внедрения различных специализированных виз, возможно, и не придётся. Сенатор напомнил, что на территории Дальнего Востока уже проходит эксперимент по внедрению электронной визы.

«Иностранцы размещают на сайте анкету, прикладывают скан паспорта, и через трое суток виза выдаётся. С августа прошлого года этой возможностью воспользовались 20 тысяч туристов, в том числе из Китая, Японии, Южной Кореи», — отметил парламентарий.

По мнению Игоря Фомина, подобный механизм можно было бы использовать и в других субъектах Федерации:

«Возможно, в каких-то регионах стоит изменить правила выдачи виз: запрашивать больше документов, при необходимости ввести пошлину».

По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко , осенью сенаторы проведут «круглый стол» с участием представителей трёх комитетов — по обороне, международным делам и социальной политике, в ходе которого будут детально проанализированы первые результаты эксперимента. В случае, если он будет признан успешным, на мероприятии будут предложены меры по его расширению.

Что дальше?

Не менее важным в Совете Федерации считают повышение доступности санаторно-курортного лечения для россиян.

«Мы будем работать над исполнением поручения президента о расширении отрасли санаторно-курортных услуг в стране и разработке Стратегии развития санаторно-курортного кластера в России», — рассказала член Комитета палаты регионов по социальной политике Татьяна Кусайко.

По мнению сенатора, развитие указанной отрасли позволит России войти в клуб стран «80 плюс» и обеспечить гражданам активное долголетие.

Сделать отдых более доступным позволит закон, разработанный группой парламентариев во главе с председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским

С 1 января 2019 года работодатели смогут включать в себестоимость продукции, которая не облагается налогом на прибыль, затраты на оплату «услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского продукта».

Данная льгота распространяется на работников и членов их семей: супругов, родителей, детей до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме. При этом затраты, на которые распространяется данная льгота, не должны превышать 50 тысяч рублей на одно лицо за налоговый период.

Также Игорь Фомин напомнил, что каждый гражданин, оплативший путёвку на санаторно-курортное лечение за себя и своих близких, сегодня может вернуть часть средств, потраченных на медицинские услуги. Возмещение денежных средств происходит за счёт социального вычета из подоходного налога, уплачиваемого из заработной платы этого человека.

«Но такая норма до сих пор не распространяется на транспортные издержки, то есть на затраты на поездки людей к санаторию, — пояснил он. — И в перспективе мы можем двигаться в сторону расширения льготы НДФЛ в данном направлении».

Стоит рассмотреть вопрос о снижении цен на внутренние перевозки для родителей, сопровождающих ребёнка в санаторно-курортное учреждение.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов отметил, что в ряде случаев стоимость билетов до места назначения превышает цену самого лечения, особенно если речь идёт о ребёнке, с которым должны поехать родители.

«В данном случае стоит рассмотреть вопрос о снижении цен на внутренние перевозки для родителей, сопровождающих ребёнка в санаторно-курортное учреждение», — сказал он.

По словам начальника Управления координации и организации научной деятельности Российской медицинской академии непрерывного образования Минздрава Марины Герасименко, не лучшим образом на цене путёвок сказывается и высокий налог за землю, где расположен санаторий.

«Кадастровая стоимость земли высока, санатории занимают большие участки, десятки гектаров, и их расходы в данном случае действительно существенны, — согласился Игорь Фомин. — В связи с этим было принято постановление Совета Федерации, в котором мы рекомендуем регионам предусмотреть возможность льготного режима налогообложения санаториев именно по земле».

Ещё большей нагрузкой для учреждения «расходы на землю» становятся в том случае, если её нельзя выкупить и приходится брать в аренду. «Некоторые регионы устанавливают арендную ставку восемь-девять процентов в год, и это в пять-шесть раз больше, чем налог на землю», — рассказал Игорь Фомин. По его мнению, для участков, которые нельзя выкупать, можно было бы зафиксировать предельный уровень арендной ставки за землю.

«Например, чтобы он не был выше земельного налога, — сказал Фомин. — Обращение по этому поводу в Росимущество мы уже направили, ждём ответа».

Андрей Кутепов предложил разработать систему грантовой поддержки тех, кто заинтересован в открытии вновь созданных загородных оздоровительных учреждений для детей.