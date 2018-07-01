Россияне переходят на махорку

«Переходят на махорку»: курение стало опасно для кошелька

С 1 июля 2018 года акцизный сбор на табачные изделия вырос на 10%. Это приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на пять рублей. Увеличение стоимости табака входит в комплексную программу по борьбе с курением, эксперты считают это наиболее эффективной мерой. Однако, опасаются они, слишком быстрый рост цен на сигареты может привести к переходу курильщиков на контрафактный или самодельный продукт.

Акцизный сбор на табачную продукцию увеличивается на 10% с 1 июля. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были внесены еще полгода назад. Акциз на тысячу сигарет вырастет с 1562 рублей до 1718 рублей. Из-за этого в 2018 году сигареты низкоценового сегмента подорожают на 10-12%, а сигареты премиального сегмента — на 7%, полагают игроки табачного рынка.

С начала года в России уже выросли акцизы на сигары (с 171 рублей до 188 рублей за штуку) и на табак (с 2520 рублей до 2772 рублей за кг). Также подорожание коснулось электронных сигарет и вейпов. С 1 января акцизы на них стали больше на четыре рубля за штуку, а на жидкости для них ставки поднялись с 10 до 11 рублей за один мл.

Также в июне правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с 1 января 2019 года акциза на смесь для кальянов. Данный законопроект предусматривает рост акциза с 457 рублей за один килограмм в 2019 году до 495 рублей в 2021 году. «Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Налогового Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси», — сказано в документе. На данный момент указанные смести акцизом не облагаются.

Ставки предполагается поднимать регулярно. Так, осенью 2017 года глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что «Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение».

Следующее повышение акцизных ставок на сигареты, как планируется, произойдет через полгода, 1 января 2019 года. Рост составит те же 10%. По плану правительства, рост акцизов на сигареты и папиросы принесет в бюджет в 2018 году 20,8 млрд рублей, в 2019 году — 60,5 млрд рублей, а в 2020 году — 17,7 млрд рублей.

Повышение стоимости табачных изделий соответствует политике, проводимой правительством. В стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) от Минздрава говорится о том, что проблемы со здоровьем у россиян связаны в основном с вредными привычками, такими как курение и употребление алкоголя. При этом именно из-за курения риску для здоровья подвержено 20% россиян, отмечает ведомство. Ежегодно в мире от употребления табака умирают 5,4 млн человек, напоминают в Минздраве.

Согласно проекту «Формирование здорового образа жизни», на реализацию которого предполагается потратить более 3,5 млрд рублей, власти снизят распространенность потребления табака среди взрослого населения: с 30,5% в 2017 году до 27% в 2025 году (то есть примерно с 36,5 млн человек до 32,3 млн человек).

Чечня и Продажи сигарет и папирос на душу населения в России ежегодно составляют порядка 2,2 тыс. штук на человека в год. При этом расходы россиян на табак за последние пять лет выросли почти вдвое — это связано со значительным ростом акцизов. В список субъектов с наиболее низким уровнем расходов на табак на одного жителя вошли Ингушетия Татарстан . Наиболее активные курильщики оказались в Бурятии , Рязанской и Смоленской областях, а также на Чукотке.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявлял, что повышение цен на сигареты может снизить их потребление. «Когда мы говорим об акцизах, мы должны понимать, для чего мы налогом облагаем табак. Сегодня в целом мир сходится в том, что налогообложение является эффективным способом снижения потребления табака, поэтому из этого тезиса мы должны исходить, когда определяем налоговую политику», — цитируют РИА «Новости» Салагая.

Однако председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в конце прошлого года заявил, что рост цен на сигареты в России привел к тому, что россияне начинают сами выращивать табак.

«Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых регионах, мне некоторые губернаторы говорят, что народ начал в прошлом году табак высаживать на дачах, на огородах. Поэтому то, что вы иногда себя тешите и впадаете в такую иллюзию идиллии, на самом деле, в жизни это немножко по-другому. Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку. А по статистике нормально — (производство) упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле, это не так», — сказал Рябухин.

Он также подчеркнул, что если в налоговой политике в табачной сфере ориентироваться на мировые и европейские стандарты, то население будет вынуждено выращивать табак.