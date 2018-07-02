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Иран нашел способ обставить США
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Иран нашел способ обставить США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Иран разрешит частным компаниям экспортировать нефть из страны. Таким образом власти намерены обойти санкции, которые США обещают вновь ввести в ближайшее время, передает Reuters.
По словам первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, сырая нефть будет продаваться через биржи, поэтому частные компании смогут закупать ее, а затем экспортировать по совершенно прозрачной схеме.
Он указал, что часть нефти — около 60 тысяч баррелей в день — и так предлагается на торговых площадках, однако предназначена она была именно для экспорта нефтепродуктов.
«Мы хотим разгромить попытки Америки (…) остановить экспорт иранской нефти», — добавил он.
В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Другие его участники — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — раскритиковали решение и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. Страны ЕС также просили США сделать исключение для европейских компаний, работающих с Ираном, и не применять к ним санкции.
Тегеран и шесть стран-посредников договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС. По соглашению Иран отказался от дальнейшего развития программы. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.
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