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Трамп и Трюдо обсудили торговые вопросы
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Трамп и Трюдо обсудили торговые вопросы 

Газета.Ru 30 июня 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
По данным агентства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы ряд экономических вопросов, в частности, ситуацию вокруг торговли между Канадой и США.
Как отмечается, в пресс-службе Белого дома не привели подробностей разговора.
Ранее СМИ сообщили, что торговая война с США может привести экономику Канады к рецессии.
Как отмечалось, в случае торговой войны с США в экономике Канады произойдет ощутимый спад, ожидаемый к 2020 году.
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