Трамп и Трюдо обсудили торговые вопросы

По данным агентства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы ряд экономических вопросов, в частности, ситуацию вокруг торговли между Канадой и США.

Ранее СМИ сообщили, что торговая война с США может привести экономику Канады к рецессии.

Как отмечалось, в случае торговой войны с США в экономике Канады произойдет ощутимый спад, ожидаемый к 2020 году.