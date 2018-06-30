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Госдеп выступил против российских газопроводов
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Госдеп выступил против российских газопроводов 

Деловая газета «Взгляд» 30 июня 2018
Фото: Reuters
"Газопровод «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока» усилят зависимость Европы от российского газа", — заявил Госдеп.
США «решительно выступают против» этих российских газопроводов. Госдеп сообщил, что свою позицию США озвучили на Всемирном газовом конгрессе в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Указывается, что американская сторона поддерживает «проекты, которые укрепляют энергобезопасность» союзников и партнеров США. В частности, речь идет о «Южном газовом коридоре» и потенциальной разработке Румынией газовых месторождений в Черном море.
В мае в Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу идет азербайджанский газ. При этом объемы азербайджанского рынка невелики по сравнению с российским.
Напомним, в минэкономики Германии заявили, что США предоставили предварительные гарантии, согласно которым санкции пока не будут распространены на газопроводы с российским участием.
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