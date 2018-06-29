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«Цели достигнуты»: Чубайс ответил за реформу
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Чубайс рассказал, как реформа РАО ЕЭС изменила российскую энергетику 

Газета.Ru 29 июня 2018
30 июня исполняется 10 лет, как РАО «ЕЭС России» прекратило свое существование. Это была одна из самых критикуемых реформ в российской истории. К чему привела эта революция, почему нужна соцнорма потребления электроэнергии, плохо ли, что «Газпрому» принадлежат генерирующие активы, и может ли потребитель стать независимым в интервью «Газете.Ru» рассказал экс-глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс.
— Анатолий Борисович, в этом году десять лет реформе РАО «ЕЭС России». Вас за нее активно критиковали. Какие, на ваш взгляд, главные итоги, что получилось, что не получилось?
— Вопрос абсолютно уместный и своевременный. Во-первых, потому что энергетика вещь очень инерционная. Можно спорить и ругаться до хрипоты про то, что «сработает — не сработает», а оценить по-настоящему быстро невозможно. В этом смысле десять лет — это правильный срок для оценки такого масштаба преобразований, как реформа энергетики, чтобы просто объективные взять цифры, их оценить и сказать: это вышло, это не вышло. Второе соображение — как ни странно, я вообще не вижу ни одной попытки это сделать. Вы же помните, наверное, все страсти, которые там кипели.
 — Помним хорошо.
— Нас клеймили, мы отбивались. Ну, вот, собственно, пришло время, и выяснить, что произошло-то. А никого не интересует. Это неправильно, я не согласен. Я буду приветствовать любые попытки разобраться. Мы для себя тоже такую попытку предприняли.
Цель реформы была, если не прятать ее в политических формулировках, а назвать совсем ясно, — беспрецедентный инвестиционный рывок, масштабное новое строительство.
И кстати, надо признаться, что в начале реформы у нас было немножко другое понимание цели, мы считали, что цель реформы — это демонополизация, конкуренция, рынок, частные собственники, а потом уже они постепенно сами привлекут инвестиции. К счастью, после московской аварии (масштабный сбой на подстанции Чагино в 2005 году, когда часть районов столицы остались без энергоснабжения — «Газета.Ru») жизнь заставила нас поменять местами цель и средства. Тогда мы для себя поняли, что цель под названием «привлечение инвестиций» мы обязаны реализовать не за пределами создания рынка, а параллельно.
Спустя десять лет можно судить по цифрам. За 2008—2017 годы за счет ДПМ (договоров на поставки мощности), введено 26,5 тысяч МВт, а в целом введено 39,8 тысяч МВт новых мощностей. Это примерно втрое больше, чем в предшествующее десятилетие: ничего подобного не было до того лет 30, и вряд ли будет в следующие 10—20 лет. В этом смысле, если уйти с позиций политических, а просто анализировать факты, цель реформы однозначно достигнута.
— А что с конкуренцией? Она же не была снята с повестки дня?
— Конечно, нет. Она просто из цели стала средством.
— Так как, на ваш взгляд, цель повышения конкуренции в отрасли достигнута?
— Смотрите, что здесь произошло. Начнем с того, что до реформы конкуренции не было и быть не могло, потому что каждый потребитель должен был покупать электроэнергию исключительно у своей региональной энергосистемы. Собственно, и рынка не было. В 2008-м году, когда мы завершили деятельность РАО «ЕЭС», мы построили равновесное ценообразование, которое распространялось на 25% рынка. Тогда же было принято постановление правительства, в марте 2008 года, по которому каждый год доля свободного рынка должна была расти. К 2011 году она должна была достичь 100% и либерализация рынка осуществлена в полном объеме.
РСВ — рынок на сутки вперед, вместе с балансирующим рынком работает. Цена в каждом из двух тысяч узлов в первой ценовой зоне и во второй зоне определяется по точке пересечения кривой спроса и предложения. Ровно то, что было задумано, на сегодня работает в электроэнергетике России.
— Когда вы завершали реформу, то прогнозировался большой спрос, было построено действительно много мощностей, и есть сейчас такая точка зрения на рынке, в правительстве, среди экспертов, что мощностей построено слишком много. Что это следствие как раз…
— …грубых ошибок реформаторов. Да, ровно так оно и трактуется.
Что мы слышали во время реформы? Абсолютно невозможно привлечь в нашу энергетику серьезных частных инвесторов и построить новые мощности. Что мы слышим теперь? Что вы сделали, кому нужны эти мощности лишние, они не используются, избыточные и так далее. Давайте уберем эмоции и посмотрим на картинку объективно.
Установленная мощность в ЕЭС 243 тысяч МВт, зимний максимум 151 тыс. МВт. Разница — это, конечно, резерв. Заметьте, я, как и все мои коллеги-энергетики, использую не слово «избыточная мощность», а слово «резерв». В энергетике не существует понятия «избыточная мощность», откройте любой учебник. Это первое.
Второе. Этот резерв, конечно, в таком объеме на сегодня избыточен, и это нужно спокойно и трезво сказать. Означает это, что не надо было вводить? Да конечно же, не означает. А вот выводить устаревшие мощности надо было быстрее, вот что нужно было делать.
А это уже, извините, не к нам. Но если не защищаться и не нападать, а опять же, смотреть на объективную сторону дела, то я ее понимаю следующим образом: во-первых, вывод начался, в отдельные годы он достигает 4-х тысяч МВт. В наше время мечтать о выводе неэффективных станций было просто невозможно, потому что перенапряжены были все энергозоны.
Но надо понимать, что отрезок времени с избытком мощностей — он не бесконечный. У экспертов разные точки зрения.
Но так, консенсус-прогноз, как мне кажется, примерно 2021—2025 гг. — это период, когда завершится избыточность просто в силу естественного роста электропотребления и старения мощностей, то есть окно превышения установленной мощности над пиковой закроется.
За этот период нужно развернуть масштабную программу по решению двух вопросов: ускорение вывода того, что безнадежно устарело, и второе — модернизация. Благодаря реформе было введено 40 тысяч МВт, а оставшиеся 200 тыс. МВт почти все требуют модернизации. И вот, собственно говоря, программа ДПМ-2, которая сейчас обсуждается, основанная на введенных в ходе реформы договоров ДПМ, это абсолютно правильный следующий шаг, использующий результаты реформ.
— Не получим ли мы на выходе этой программы еще один, скажем так, резерв мощностей, которые будут ждать еще десять лет пока будут выбраны? А стоимость программы, которая называлась, между тем, от 1 до 1,5 триллионов рублей.
— Я же подчеркнул, что речь идет не о новом строительстве, а о модернизации. В этом смысле, модернизация либо вообще не дает прироста мощностей, либо дает его в очень ограниченном размере.
И кроме того, есть вторая компонента, которая называется вывод старых мощностей. Посмотрите, что произошло: ввод новых мощностей, который я называл, переломил наиболее драматические тренды в целом в энергетике. А именно, аварийность снижается: в последние 7 лет на станциях — на 16%, в сетях — на 23%. В среднем продолжительность отключений в распредсетях сократилась в два раза уже к 2013 году. Причина — новое оборудование. В этом смысле модернизация — это, конечно же, еще и рост надежности, даже без прироста мощностей.
— Предполагалось, что конкуренция, появившаяся вследствие реформы, должна была так или иначе сдержать рост цен. Тем не менее, они все время растут.
— Абсолютно поверхностная позиция, искажающая реальность. Посмотрите, что у вас в подтексте: вы сравниваете динамику цен с гипотетическим нулем, с отсутствием прироста. Но ведь есть такое явление, называется «инфляция». Правда, наша страна добилась, действительно, героических успехов, говорю без всякой иронии, снизив ее до 2,5% в 2017 году, но инфляция и была, и есть. В этом смысле, цены правильно анализировать тремя способами.
Способ номер один — сопоставление темпа рост цен на электроэнергию и темпами роста инфляции.
Даем две цифры: за 10 лет уровень потребительских цен вырос на 94%, а цена электроэнергии для населения выросла на 107%.
В переводе на русский язык, это означает, что темп роста цен на электроэнергию для населения превышал инфляцию лишь на 1,2 процента. А что в это время произошло с ценами на топливо? Цены на топливо, а если говорить более предметно, цены на газ за этот же самый период в стране выросли в 3,8 раза, на уголь — в 2,8 раза. При этом цена электроэнергии для всех потребителей выросла в 2,5 раза. Это означает, что регулируемые тарифы на газ и цены на уголь росли гораздо быстрее, чем цены на электроэнергию.
Иными словами, по сравнению с другими отраслями ТЭКа электроэнергетика, стала отраслью, не раскручивающей цены, а сдерживающей темпы роста цен. Это произошло за 10 лет в результате реформы.
Мало того, пойду еще дальше и войду в совсем чувствительную сферу: не так давно агентство РИА «Рейтинг» провело сопоставление цен на электроэнергию в странах мира, и Россия оказалась в «топ-3» стран с самой дешевой электроэнергией. И это факт — цена на электроэнергию в России сегодня занижена — и для промышленных потребителей, и для населения. Но к этому нужно осторожно относиться и действовать дальше осторожно.
— А можно не повышать цены на хлеб? Ровно это делал Горячев Юрий Фролович, бывший губернатор Ульяновской области, член ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Он так «поддерживал» трудящихся. И доподдерживался до того, что селяне взбунтовались: продать не могли по такой цене. Юрий Фролович начал дотировать, неизбежно, из областного бюджета, который и так дырявый. Перестал платить за электроэнергию, перестал платить за тепло, перекорежил всю экономику и развалил область до такого состояния, из которого ее после него выводили Владимир Шаманов, вслед за ним Сергей Морозов. И только сейчас, наконец, область встает на ноги.
Знаете, такой был анекдот: «Можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране? Ответ: можно, только выберите ту, которую не жалко».
То же самое с ценой на электроэнергию. Можно не повышать тарифы. Если вы хотите разрушить этот сектор, добиться задержек зарплаты у энергетиков, как это было в 1998-м году. Только задайте себе вопрос: а нужно или нет? И куда должен быть вектор направлен здесь и сейчас.
— Что, на ваш взгляд, делать сейчас дальше правительству с ценами? Оставлять регулирование в том виде, какое оно есть сейчас? Как быть с перекрестным субсидированием?
— Если говорить коротко, то нужно делать последовательно два крупных шага. Первое — создать систему социальной поддержки низкодоходных групп населения через социальную норму потребления. Дело в том, что уровень электропотребления в стране прямо связан с уровнем жизни. Проще говоря, бедные потребляют мало электроэнергии, богатые в своем загородном поселке потребляют много электроэнергии. Цена для населения, как мы знаем, занижена. Это означает, что при заниженной цене богатый человек потребляет электроэнергии в 100 раз больше, чем бедные. Иными словами, идет переток финансовых ресурсов от бедных к богатым. Абсолютный абсурд.
Поэтому первый шаг — это переход к диверсифицированным тарифам — в пределах соцнормы и выше нее.
Второй шаг называется — либерализация розничного рынка. Когда оптовый рынок либерализован, когда сбыт отделен от сетей, когда подготовлены еще десяток других предпосылок для этого — вот последний шаг, который можно и нужно сделать.
— Вы сказали, возможно, должен быть некий социальный тариф. Это означает, что люди, которые зарабатывают больше, имеют больше доход или имеют большую недвижимость, и так далее, должны будут платить по большему тарифу. Правильно?
— Да. Социальная норма означает льготу или скидку к тарифу для людей, потребляющих ниже определенных норм киловатт-часа. К счастью, в электроэнергетике это все просто измеримые вещи. Вот уже 25 лет правительство бьется над переходом от социальной поддержки для категорий — инвалиды, многодетные и т.д. — к поддержке по душевому доходу. И это, в принципе, правильно, но это очень сложная в технологическом отношении задача. В электроэнергетике это гораздо проще. У тебя есть счетчик возле двери, он показывает, сколько потребил. Больше — значит, платишь побольше, меньше — меньше.
— Возвращаясь к конкуренции. Вас не смущает, что значительные части системы достались крупнейшим корпорациям, например, «Газпрому»?
— Во-первых, посмотрите на структуру генерации. У нас, на сегодня, там не меньше восьми крупных генерирующих компаний. В том числе, три иностранные. Тут, правда, с недавнего времени две иностранные, потому что финны купили немцев. Тем не менее, ни у одной из них нет не то что 50%, а даже 25%. Кстати говоря, ФАС за этим следит достаточно профессионально. В 2008 году я одним из рисков назвал то, что «Газпром», манипулируя ценой на газ, занижая ее для себя, обеспечит себе доминирование на рынке электроэнергии. Этого не произошло, я был не прав.
Конкуренция на рынке продолжает сохранять свободное ценообразование в двух тысячах узлов единой энергосистемы страны. Там есть другой риск — дополнительные нагрузки на рынок. Рынок оказался очень привлекательным источником для решения разного рода вопросов.
Один шаг мы тут сделали сами — и я до сих пор считаю, что он был просто логически правильным — заложили возможность с рынка субсидировать возобновляемую энергетику.
Это мы сделали в 2007-м году. И, как мы видим на сегодня, она-таки родилась. Не прошло и 11 лет. Дальше, к этому же рынку добавили Дальний Восток, Калининград, Крым тут назревает. Это все не катастрофа, но это все такая, знаете, дорожка из соблазнов. Здесь как-то надо остановиться. Иначе есть опасность того, что либерализация рынка, которая росла с 25% в 2008-м году до 100% в 2011-м, на которой, собственно говоря, выстроено было все привлечение инвестиций в энергетику, начинает обратно сжиматься.
— На ваш взгляд, в российской электроэнергетике какие три основных направления, куда надо двигаться в ближайшие 10 лет?
— Первое, конечно же, — это масштабная программа модернизации. Идет бурная дискуссия, столкнулись все, кто мог, со всеми, с кем могли. Тем не менее, Минэнерго явно как-то разруливает ситуацию. Проект постановления вывесили, и я очень надеюсь, что до конца года будет точка поставлена. Понятно, что это будет не задача строительства новых мощностей, а задача модернизации, как мы и говорили. И в этом смысле я вам ничего оригинального не скажу. Я считаю, что правительство движется, в целом, правильно.
Второе. Наиболее масштабные технологические революционного характера сдвиги в электроэнергетике в ближайшие 10, 15 и 20 лет будут происходить, как это ни странно, не столько в большой генерации на опте, сколько в рознице.
Это касается систем хранения электроэнергии. Это касается распределенной генерации. Это касается микрогенерации. Это касается домашней возобновляемой энергетики и превращения покупателя в «просьюмера». То есть, он потребляет электроэнергию, и он же ее поставляет в сеть. Все эти технологические новшества дают экономию потребителю. Но если у тебя цена занижена, то экономия не особо получается.
Заниженная цена на розничную электроэнергию — это фундаментальный тормоз для развития наиболее значимых технологических трендов в этой сфере. А мы кочергу себе воткнули в колеса и пытаемся продвигаться дальше, и удивляемся, что как-то тяжеловато едем.
— Надо ли ликвидировать перекрестное субсидирование?
— Постановление правительства о ликвидации перекрестки последнее было, по-моему, в 2009 году, с очень жесткими сроками: в два года ликвидировать. В 2009-м году перекрестка была 140 млрд рублей, сегодня — 400 млрд рублей в год. Пенсионную реформу можно было откладывать? Можно, только чем дальше, тем хуже. Была «дыра» в бюджете Пенсионного фонда триллион. Сегодня — три с половиной. Здесь такая же история.
Она очень болезненная, очень тяжелая. Но тем не менее, бесконечно откладывать нельзя, мы сами себя тормозим. Поэтому весь этот длинный ответ — это пункт два, который называется розничные тарифы, либерализация и цена. Вы просили третье направление.
— Ну, и каков ваш главный вывод по итогам реформы и ее последствий?
— Главный вывод, из анализа прошедших после реформирования электроэнергетики 10 лет: цели, ради которых осуществлялась реформа, достигнуты, а наиболее серьезных ценовых и технологических рисков удалось избежать. Прошедшее по окончании реформы десятилетие доказало, что фундаментальные либеральные рыночные принципы способны решать сложнейшие инженерно-экономические и социально-политические задачи в реальных условиях нашей страны.
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